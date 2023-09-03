3 сентября на «Эмирейтс» пройдет матч 4-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Манчестер Юнайтед». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени

Арсенал

Клуб провел прекрасный прошлый сезон, пусть и смазал себе оценки за него фактической капитуляцией в борьбе за титул АПЛ во 2-й половине весны. Но и вице-чемпионство, на фоне предыдущих лет, стабильно проведенных за пределами топ-4, стало прорывом. В том числе это означало возвращение в Лигу чемпионов, отсюда и рекордные трансферы: лондонский гранд покупал немного, но дорого - Хаверц, Райс, Тимбер, на запасного голкипера - Райя. Начало было оптимистичным: вывали в серии пенальти победу в Суперкубке, обыграв там Манчестер Сити, победили Ноттингем Форест и Кристал Пэлас в стартовых турах Премьер-Лиги. Но уже в Фулхэмом Зинченко и компания потеряли очки, причем счет 2-2 дачники оформили на 87-й минуте, когда были уже в меньшинстве! Классическая пища для размышлений - как ее обработал Артета со своим штабом?

Манчестер Юнайтед

Команда начинает 2-й сезон при тен Хаге. Прошлый был, безусловно, хорош, но именно что на дистанции: 3-е место в чемпионате, трофей в виде Кубка Лиги. В целом же, проблем хватало, и неоднократно красные дьяволы терпели болезненные поражения. Эрик вроде бы умеет делать выводы, но в новом сезоне манкунианцы снова выглядят не так уж уверенно и солидно. Они с трудом, за счет единственного мяча Варана, обыграли Вулверхэмптон, а с Ноттингем Форест и вовсе пришлось совершать камбэк: за 5 первых минут лесники провели 2 мяча. Более того, перестраивающийся Тоттенхэм дома уверенно, со счетом 2-0, переиграл МЮ!

Статистика личных встреч

В 4-х последних официальных поединках, в позапрошлом и прошлом чемпионате, гранды строго оформляли домашние победы.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что тенденция поменяется, и нужно с ними соглашаться. Ждем, что в этом поединке победа в очередной раз на своем поле достанется Александру Зинченко и компании (коэффициент - 1,87).