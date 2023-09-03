В воскресенье, 3-го сентября, состоится поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Эмирейтс», начало в 18:30.

Команда Микеля Артеты начала сезон с двух побед и казалось, что так оно и будет продолжаться. Но затем «Арсенал» сыграл вничью в дерби против «Фулхэма» (2:2), на фоне чего готовился к очень важной игре против «Манчестер Юнайтед» на своем поле. К Эрику тен Хагу уже есть немало вопросов у болельщиков, которые, в большинстве своем, спровоцированы поражением от «Тоттенхэма» (0:2). Одну большую игру «Красные дьяволы» уже проиграли в этом сезоне, а как будет со второй?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед», за которой можно следить в украинской версии сайта.