Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед

Почти каждую неделю с начала нового футбольного года украинскому футбольному болельщику приходится решать, какому именно чемпионату уделять внимание: нашему национальному первенству, или тому, где свои матчи проводят наши зарубежные представители. Однако, когда в календаре возникает опция просмотра зрелищной афиши вроде «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги, то и лишний раз спрашивать о приоритетах фанатов не приходится. Тем более, что и Александр Зинченко в составе «канониров» постепенно входит в сезон на фоне очередной травмы.

Украинский защитник на этот раз участвовал в противостоянии уже с первых минут, что бесспорно нас радовало. Собственно, как и игра в исполнении его команды в начале. «Юнайтед» снова отдали мяч оппонентам и смотрели, как те постепенно пытаются преодолеть их не слишком надежную защиту. О возможных проблемах в обороне гостей свидетельствовали ситуации с неудачной попыткой Хаверца попасть по мячу в убойной позиции перед воротами и удар головой от Райса, но для Онана все обошлось исключительно испугом.

Однако на 26 минуте случилась ситуация, которую вообще никто не ожидал – клуб из Манчестера забил в первой же своей атаке, подловив соперников на молниеносном контрнаступлении. Эриксен создал пространство на левом фланге для Рашфорда своей передачей на ход, а тот затем положил удар в дальний угол из пределов штрафной. И уже в следующей атаке Зинченко обострил со своего края поля, после чего Нкетиа и Мартинелли довели дело до завершающего удара Эдегора. Вот такое стремительное развитие событий.

Эмоции на поле бушевали после этих двух голов, поэтому «Юнайтед» начал откровенно тормозить игру умеренным контролем на своей половине поля. «Арсенал» до поры до времени настаивал на продолжении, но в итоге также согласился продолжить выяснение отношений после перерыва.

Во второй половине игры команды сначала обменялись ролями и футболисты Эрика тен Гага были близки к тому, чтобы снова выйти вперед, когда двойной момент Марсьяля и Рашфорда на 54 минуте так и не получил должного завершения. А уже в следующей атаке хозяев «Юнайтед» чудом избежал пенальти в собственные ворота, когда падение Хаверца на левом фланге штрафной сначала определили как фол Ван-Биссаки, но из-за вмешательства VAR арбитр изменил свое решение.

После этого команда из Манчестера будто выключила атакующие способности и исключительно защищала свои ворота от постоянных выпадов соперников. Сдержать «Арсенал» от гола было трудно, однако не невыполнимо, что доказали сейвы Онана от ударов Саки или Мартинелли.

Но на 90+6 минуте гости не углядели за Райсом при подаче углового с правого фланга на дальнюю сторону штрафной, откуда затем прилетел удар точно под левую стойку. Понятно, что команда тен Гага побежала отыгрываться, но взамен получила контратаку с завершением от Жезуса и остановилась.

После международной паузы лондонский «Арсенал» сыграет гостевой матч против «Эвертона» тогда как «Манчестер Юнайтед» на своем поле встретится с «Брайтоном».

Английская Премьер-лига. 4-й тур.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» - 3:1

Эдегор, 28, Райс, 90+7, Жезус, 90+11 – Рашфорд, 26

Сака, 39 – Линделеф, 37, Онана, 69

«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко (Томиясу, 76), Габриэль, Салиба, Б. Уайт – Гаверц (Виейра, 77), Райс, Эдегор (Жоржиньо, 90+9) – Мартинелли (Нельсон, 90), Нкетиа (Жезус, 76), Сака.

«Манчестер Юнайтед»: Онана – Далот, Мартинес (Магвайр, 67), Линделеф (Эванс, 85), Ван-Биссака – Эриксен, Каземиро – Рашфорд, Фернандеш, Антони (Гарначо, 84) – Марсьяль (Гойлунд, 67).

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C