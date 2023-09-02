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Саудовская Аравия
02 сентября 2023, 22:04 |
554
0

ВИДЕО. Протянул и отдал пас. Роналду оформил 240-й ассист в карьере

«Аль-Наср» вышел вперед в игре с «Аль-Хаземом» на 33-й минуте

02 сентября 2023, 22:04 |
554
0
ВИДЕО. Протянул и отдал пас. Роналду оформил 240-й ассист в карьере
Twitter

2 сентября проходит матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Хазем» и «Аль-Наср».

На 33-й минуте встречи Абдулрахман Гариб открыл счет после передачи звездного португальского форварда Криштиану Роналду. Для КриРо этот ассист стал 240-м в карьере.

Спустя 3 минуты Мане забил 2-й гол для «Аль-Насра», но взятие ворот отменили после просмотра VAR.

Однако на 45+9 гости все-таки увеличили преимущество. Отличился Абдулла Аль-Хайраби.

После первого тайма счет 2:0 в пользу «Аль-Насра».

ВИДЕО. Протянул и отдал пас. Роналду оформил 240-й ассист в карьере

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Источник Sport.ua
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