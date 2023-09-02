ВИДЕО. Протянул и отдал пас. Роналду оформил 240-й ассист в карьере
«Аль-Наср» вышел вперед в игре с «Аль-Хаземом» на 33-й минуте
2 сентября проходит матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Хазем» и «Аль-Наср».
На 33-й минуте встречи Абдулрахман Гариб открыл счет после передачи звездного португальского форварда Криштиану Роналду. Для КриРо этот ассист стал 240-м в карьере.
Спустя 3 минуты Мане забил 2-й гол для «Аль-Насра», но взятие ворот отменили после просмотра VAR.
Однако на 45+9 гости все-таки увеличили преимущество. Отличился Абдулла Аль-Хайраби.
После первого тайма счет 2:0 в пользу «Аль-Насра».
ВИДЕО. Протянул и отдал пас. Роналду оформил 240-й ассист в карьере
BEST PLAY-MAKER IN THE WORLD WHEN HE WANTS TO BE.— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) September 2, 2023
3RD CONSECUTIVE ASSIST FOR RONALDO.pic.twitter.com/ptMOluk8Kr
🚨👟 Cristiano Ronaldo has now provided 240 career ASSISTS. 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐫𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐦𝐚𝐤𝐞𝐫. pic.twitter.com/KQZpiOjLyV— TCR. (@TeamCRonaldo) September 2, 2023
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