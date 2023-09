2 сентября проходит матч 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Хазем» и «Аль-Наср».

На 33-й минуте встречи Абдулрахман Гариб открыл счет после передачи звездного португальского форварда Криштиану Роналду. Для КриРо этот ассист стал 240-м в карьере.

Спустя 3 минуты Мане забил 2-й гол для «Аль-Насра», но взятие ворот отменили после просмотра VAR.

Однако на 45+9 гости все-таки увеличили преимущество. Отличился Абдулла Аль-Хайраби.

После первого тайма счет 2:0 в пользу «Аль-Насра».

ВИДЕО. Протянул и отдал пас. Роналду оформил 240-й ассист в карьере

