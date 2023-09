В Англии сообщили о реакции Стерлинга на невызов на матч с Украиной

Британский журналист Саймон Джонсон сообщил о том, как нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг отреагировал на решение наставника сборной Англии Гарета Саутгейта не вызывать его на матчи команды в сентябре.

Как известно, накануне, 31 августа, Саутгейт назвал имена 26 футболистов, которые будут готовиться к предстоящему матчу отборочного турнира Евро-2024 с командой Украины и товарищеской игре с Шотландией. Стерлинга в реестре родоначальников футбола нет.

Рахим Стерлинг к выбору Саутгейта отнесся с уважением и решил сконцентрироваться на том, чтобы лучше выступать за «Челси». Сам наставник сборной Англии якобы понимает, что игрок «синих» остался недоволен его решением.

28-летний Стерлинг в нынешнем сезоне сыграл за «Челси» в АПЛ в трех матчах, забил 2 гола.

Surprised no Raheem Sterling recall. Has looked so good for #CFC. Am told Sterling respects Southgate’s decision and is going to continue to focus on playing well for Chelsea.