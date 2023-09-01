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Чемпионат Европы
01 сентября 2023, 11:10 | Обновлено 01 сентября 2023, 11:11
1451
0

В Англии сообщили о реакции Стерлинга на невызов на матч с Украиной

Нападающий «Челси» оказался не востребован Гаретом Саутгейтом

01 сентября 2023, 11:10 | Обновлено 01 сентября 2023, 11:11
1451
0
В Англии сообщили о реакции Стерлинга на невызов на матч с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Британский журналист Саймон Джонсон сообщил о том, как нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг отреагировал на решение наставника сборной Англии Гарета Саутгейта не вызывать его на матчи команды в сентябре.

Как известно, накануне, 31 августа, Саутгейт назвал имена 26 футболистов, которые будут готовиться к предстоящему матчу отборочного турнира Евро-2024 с командой Украины и товарищеской игре с Шотландией. Стерлинга в реестре родоначальников футбола нет.

Рахим Стерлинг к выбору Саутгейта отнесся с уважением и решил сконцентрироваться на том, чтобы лучше выступать за «Челси». Сам наставник сборной Англии якобы понимает, что игрок «синих» остался недоволен его решением.

28-летний Стерлинг в нынешнем сезоне сыграл за «Челси» в АПЛ в трех матчах, забил 2 гола.

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Источник Twitter
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