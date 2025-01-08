«Он помог мне много». Легионер Шахтера расхвалил бывшего тренера горняков

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Педриньо откровенно рассказал о своем отношении к бывшему тренеру «горняков» Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющему французский «Марсель».

«Безусловно, я продолжаю следить за его карьерой, действительно, это тренер, оказавший важное влияние на меня как на персону, так и на футболиста. Он помог мне много», – сказал Педриньо.

Бразилец сыграл под руководством Де Дзерби в 19 матчах (четыре гола и три результативных передачи). Летом 2021 года он перешел в «Шахтер» из португальской «Бенфики» за 18 миллионов евро, что является вторым показателем среди трансферных рекордов «горняков».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» подпишет защитника полтавской «Ворсклы» Илью Крупского.