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  4. «Он помог мне много». Легионер Шахтера расхвалил бывшего тренера горняков
Украина. Премьер лига
08 января 2025, 10:52 | Обновлено 08 января 2025, 11:20
378
0

«Он помог мне много». Легионер Шахтера расхвалил бывшего тренера горняков

Педриньо рад был работать с Роберто Де Дзерби

08 января 2025, 10:52 | Обновлено 08 января 2025, 11:20
378
0
«Он помог мне много». Легионер Шахтера расхвалил бывшего тренера горняков
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Педриньо откровенно рассказал о своем отношении к бывшему тренеру «горняков» Роберто Де Дзерби, ныне возглавляющему французский «Марсель».

«Безусловно, я продолжаю следить за его карьерой, действительно, это тренер, оказавший важное влияние на меня как на персону, так и на футболиста. Он помог мне много», – сказал Педриньо.

Бразилец сыграл под руководством Де Дзерби в 19 матчах (четыре гола и три результативных передачи). Летом 2021 года он перешел в «Шахтер» из португальской «Бенфики» за 18 миллионов евро, что является вторым показателем среди трансферных рекордов «горняков».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» подпишет защитника полтавской «Ворсклы» Илью Крупского.

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Роберто Де Дзерби Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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