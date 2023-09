Роналду признан лучшим игроком августа в Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Насра» из Эр-Рияда Криштиану Роналду признан лучшим игроком августа в чемпионате Саудовской Аравии.

За прошлый месяц португальский форвард в составе «Аль-Насра» сыграл три матча, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

В общей сложности в чемпионате Саудовской Аравии Криштиану Роналду сыграл 23 матча, в которых забил 19 голов и сделал пять результативных передач.

⚽ 5 goals

🅰️ 2 assists



The winner of the #RoshnSaudiLeague Player of the Month for August is @Cristiano! 💪#yallaRSL pic.twitter.com/hHBcswZEEA