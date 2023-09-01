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  4. Роналду признан лучшим игроком августа в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
01 сентября 2023, 04:46 | Обновлено 01 сентября 2023, 06:10
65
0

Роналду признан лучшим игроком августа в Саудовской Аравии

Чемпионат Саудовской Аравии отметил португальского форварда

01 сентября 2023, 04:46 | Обновлено 01 сентября 2023, 06:10
65
0
Роналду признан лучшим игроком августа в Саудовской Аравии
Instagram. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» из Эр-Рияда Криштиану Роналду признан лучшим игроком августа в чемпионате Саудовской Аравии.

За прошлый месяц португальский форвард в составе «Аль-Насра» сыграл три матча, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

В общей сложности в чемпионате Саудовской Аравии Криштиану Роналду сыграл 23 матча, в которых забил 19 голов и сделал пять результативных передач.

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд лучший игрок
Источник Twitter
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