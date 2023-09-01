Роналду признан лучшим игроком августа в Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии отметил португальского форварда
Форвард «Аль-Насра» из Эр-Рияда Криштиану Роналду признан лучшим игроком августа в чемпионате Саудовской Аравии.
За прошлый месяц португальский форвард в составе «Аль-Насра» сыграл три матча, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.
В общей сложности в чемпионате Саудовской Аравии Криштиану Роналду сыграл 23 матча, в которых забил 19 голов и сделал пять результативных передач.
⚽ 5 goals— Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 31, 2023
🅰️ 2 assists
The winner of the #RoshnSaudiLeague Player of the Month for August is @Cristiano! 💪#yallaRSL pic.twitter.com/hHBcswZEEA
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