Отказались от Роналду? ПСЖ определился с трансферными планами

Французский «ПСЖ» определился с планами на время зимнего трансферного окна.

В последнее время европейские СМИ сообщали якобы об интересе к португальскому футболисту Криштиану Роналду, однако эти слухи оказались ложными. «ПСЖ» не вел никаких предварительных переговоров с игроком «Аль-Насра» и не заинтересован в его трансфере.

Кроме этого, руководство французского клуба не собирается делать резких решений и тратить огромные деньги на покупку новых футболистов.

Главная задача «ПСЖ» заключается в продаже тех игроков, которые не вписываются в планы главного тренера. Речь идет о словацком защитнике Милане Шкриньяре и французском нападающем Рандале Коло Муани.

На счету Шкриньяра пять матчей в этом сезоне, в которых словак не отличался результативными действиями. Коло Муани провел за парижский клуб 14 поединков во всех турнирах – забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что голкипер «ПСЖ» восстановился после ужасной травмы, полученной в матче Лиги чемпионов.