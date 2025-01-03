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Франция
03 января 2025, 16:43 | Обновлено 03 января 2025, 18:09
480
0

Отказались от Роналду? ПСЖ определился с трансферными планами

Парижский клуб собирается избавиться от некоторых футболистов

03 января 2025, 16:43 | Обновлено 03 января 2025, 18:09
480
0
Отказались от Роналду? ПСЖ определился с трансферными планами
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Французский «ПСЖ» определился с планами на время зимнего трансферного окна.

В последнее время европейские СМИ сообщали якобы об интересе к португальскому футболисту Криштиану Роналду, однако эти слухи оказались ложными. «ПСЖ» не вел никаких предварительных переговоров с игроком «Аль-Насра» и не заинтересован в его трансфере.

Кроме этого, руководство французского клуба не собирается делать резких решений и тратить огромные деньги на покупку новых футболистов.

Главная задача «ПСЖ» заключается в продаже тех игроков, которые не вписываются в планы главного тренера. Речь идет о словацком защитнике Милане Шкриньяре и французском нападающем Рандале Коло Муани.

На счету Шкриньяра пять матчей в этом сезоне, в которых словак не отличался результативными действиями. Коло Муани провел за парижский клуб 14 поединков во всех турнирах – забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что голкипер «ПСЖ» восстановился после ужасной травмы, полученной в матче Лиги чемпионов.

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Микола Титюк Источник: Footmercato
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