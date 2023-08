Экс-девятая ракетка мира завершила карьеру

Американская теннисистка Коко Вандевей завершила карьеру. Ее последним профессиональным матчем стал первый круг парного US Open, где она проиграла с Софией Кенин в дуэте.

Отметим, что лучшим для Вандевей стал 2017 год, когда она играла в одиночных полуфиналах Australian Open и US Open, это позволило ей зайти в первую десятку мирового рейтинга.

Вандевей также завоевала два одиночных и четыре парных титула. В 2017-м она победила в Кубке Федерации в составе сборной США.

CoCo's career comes to an end!



The 2018 US Open doubles champion, 2017 singles semifinalist and 2017 @BJKCup champion bids farewell! pic.twitter.com/IN1lPKfGHC