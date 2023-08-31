Вулверхэмптон подписал парагвайского таланта

Английский «Вулверхэмптон» подписал левого полузащитника парагвайского «Либертада» Энсо Гонсалеса, сообщает журналист Роберто Рохас.

За трансфер 19-летнего Гонсалеса «Вулверхэмптон» заплатил 5 миллионов фунтов. Молодой парагваец подпишет с английским клубом контракт до 2029 года. В ближайшее время Гонсалес пройдет медосмотр.

В нынешнем сезоне в составе «Либертада» Энсо Гонсалес сыграл 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Также полузащитник получил вызов в сборную Парагвая на матчи квалификации чемпионата мира 2026 на следующей неделе.