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Англия
31 августа 2023, 11:41 | Обновлено 31 августа 2023, 11:43
68
0

Вулверхэмптон подписал парагвайского таланта

Энсо Гонсалес продолжит карьеру в АПЛ

31 августа 2023, 11:41 | Обновлено 31 августа 2023, 11:43
68
0
Вулверхэмптон подписал парагвайского таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Энсо Гонсалес

Английский «Вулверхэмптон» подписал левого полузащитника парагвайского «Либертада» Энсо Гонсалеса, сообщает журналист Роберто Рохас.

За трансфер 19-летнего Гонсалеса «Вулверхэмптон» заплатил 5 миллионов фунтов. Молодой парагваец подпишет с английским клубом контракт до 2029 года. В ближайшее время Гонсалес пройдет медосмотр.

В нынешнем сезоне в составе «Либертада» Энсо Гонсалес сыграл 30 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Также полузащитник получил вызов в сборную Парагвая на матчи квалификации чемпионата мира 2026 на следующей неделе.

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трансферы АПЛ Вулверхэмптон Либертад чемпионат Парагвая по футболу Энсо Гонсалес трансферы
Источник Twitter
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