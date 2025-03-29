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  4. Арина Соболенко – Джессика Пегула. Прогноз на финал WTA 1000 в Майами
WTA
29 марта 2025, 11:28 | Обновлено 29 марта 2025, 11:33
207
0

Арина Соболенко – Джессика Пегула. Прогноз на финал WTA 1000 в Майами

Решающий поединок тысячника состоится 29 марта и начнется ориентировочно в 21:00

29 марта 2025, 11:28 | Обновлено 29 марта 2025, 11:33
207
0
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Прогноз на финал WTA 1000 в Майами
Коллаж Sport.ua

29 марта, на престижном турнире в Майами состоится финал, в котором сойдутся Арина Соболенко (1) и Джессика Пегула (4).

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Арина Соболенко

«Нейтралка» сыграет в своем четвертом финале в этом году, в предыдущих трех финалах она проиграла дважды (Aus Open и Индиан-Уэллс). С такими результатами Соболенко уверенно удерживает первую строчку в мировом рейтинге.

В Майами спортсменка выглядит уверенно, не отдав ни сета за весь турнир. Теннисистка начала со второго круга, где не оставила шансов Виктории Томовой - 6:3, 6:0, у Елены-Габриелы Русе выиграла первую партию 6:1, после чего соперница снялась. Определенное сопротивление оказала Даниэль Коллинс, но и тут все завершилось в двух сетах - 6:4, 6:4. Свою четвертьфинальную битву «нейтралка» провела против сильной Чжэн - 6:2, 7:5. В полуфинале Арина не заметила седьмую ракетку мира, итальянку Жасмин Паолини - 6:2, 6:2.

В общей сложности Соболенко провела 26 матчей в текущем сезоне, одержав 22 победы. Спортсменка умело использует свои козыри, давит на соперниц мощными ударами, с которыми сложно справиться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Джессика Пегула

Американская спортсменка стала главной надеждой местной публики на этом турнире. Нельзя сказать, что Пегула сносила соперниц на своем пути, немало матчей прошло в упорной борьбе.

В Майами теннисистка начала с победы над Бернардой Перой - 6:4, 6:4, далее была сложная битва проти Анны Калинской - 6:7, 6:2, 7:6. Украинку Марту Костюк удалось обыграть в двух сетах - 6:2, 6:3.

В четвертьфинале была ещё одна непростая игра против Эммы Радукану - 6:4, 6:7, 6:2. Полуфинальный матч Джессика провела против главной сенсации турнира Александры Эалы, которая оказала серьезное сопротивление – 7:6, 5:7, 6:3. Спортсменка в текущем сезоне провела 25 матчей, в которых одержала 20 побед. На этом турнире Пегула потратила много сил, нужно восстановиться перед важным финалом. Возможно, статус андердога и не будет сильно давить на американку, но трибуны захотят победы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Личные встречи

Теннисистки играли между собой восемь раз, пока счет 6:2 в пользу Соболенко. Не все так печально для Пегулы на харде, на этом покрытии она проигрывает 2:3. Трижды соперницы пересекались на грунте, здесь «нейтралка» ведет со счетом 3:0.

Прогноз

В битве за титул сразятся теннисистки из топ-5 мирового рейтинга, так что игра должна быть интересной. Соболенко фаворит этой битвы, однако ей не очень удаются финалы в этом году.

Пегула сыграет при поддержке своей публики, поэтому постарается показать свой максимум. Предлагаю сделать ставку на тотал больше 20,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua
Арина Соболенко
29.03.2025 -
21:00
Джессика Пегула
Тотал больше 20.5 1.75 Сделать ставку
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Арина Соболенко Джессика Пегула WTA Майами прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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