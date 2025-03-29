29 марта, на престижном турнире в Майами состоится финал, в котором сойдутся Арина Соболенко (1) и Джессика Пегула (4).

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Арина Соболенко

«Нейтралка» сыграет в своем четвертом финале в этом году, в предыдущих трех финалах она проиграла дважды (Aus Open и Индиан-Уэллс). С такими результатами Соболенко уверенно удерживает первую строчку в мировом рейтинге.

В Майами спортсменка выглядит уверенно, не отдав ни сета за весь турнир. Теннисистка начала со второго круга, где не оставила шансов Виктории Томовой - 6:3, 6:0, у Елены-Габриелы Русе выиграла первую партию 6:1, после чего соперница снялась. Определенное сопротивление оказала Даниэль Коллинс, но и тут все завершилось в двух сетах - 6:4, 6:4. Свою четвертьфинальную битву «нейтралка» провела против сильной Чжэн - 6:2, 7:5. В полуфинале Арина не заметила седьмую ракетку мира, итальянку Жасмин Паолини - 6:2, 6:2.

В общей сложности Соболенко провела 26 матчей в текущем сезоне, одержав 22 победы. Спортсменка умело использует свои козыри, давит на соперниц мощными ударами, с которыми сложно справиться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Джессика Пегула

Американская спортсменка стала главной надеждой местной публики на этом турнире. Нельзя сказать, что Пегула сносила соперниц на своем пути, немало матчей прошло в упорной борьбе.

В Майами теннисистка начала с победы над Бернардой Перой - 6:4, 6:4, далее была сложная битва проти Анны Калинской - 6:7, 6:2, 7:6. Украинку Марту Костюк удалось обыграть в двух сетах - 6:2, 6:3.

В четвертьфинале была ещё одна непростая игра против Эммы Радукану - 6:4, 6:7, 6:2. Полуфинальный матч Джессика провела против главной сенсации турнира Александры Эалы, которая оказала серьезное сопротивление – 7:6, 5:7, 6:3. Спортсменка в текущем сезоне провела 25 матчей, в которых одержала 20 побед. На этом турнире Пегула потратила много сил, нужно восстановиться перед важным финалом. Возможно, статус андердога и не будет сильно давить на американку, но трибуны захотят победы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Личные встречи

Теннисистки играли между собой восемь раз, пока счет 6:2 в пользу Соболенко. Не все так печально для Пегулы на харде, на этом покрытии она проигрывает 2:3. Трижды соперницы пересекались на грунте, здесь «нейтралка» ведет со счетом 3:0.

Прогноз

В битве за титул сразятся теннисистки из топ-5 мирового рейтинга, так что игра должна быть интересной. Соболенко фаворит этой битвы, однако ей не очень удаются финалы в этом году.

Пегула сыграет при поддержке своей публики, поэтому постарается показать свой максимум. Предлагаю сделать ставку на тотал больше 20,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.75.