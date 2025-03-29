«Ну давай, закурим». Кварцяный рассказал, как подписал легенду в Волынь
Владимир Дикий перебрался в расположение луцкого клуба в 1988 году
Легендарный наставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал, как подписывал форварда Владимира Дикого, который стал лучшим бомбардиром в истории луцкого клуба.
«Расскажу историю из своей карьеры. Когда я захотел подписать в Волынь Володю Дикого, царство ему небесное. Его привезли в Луцк. Сидим, болтаем. Здесь он говорит: «Покурим?». – «Ну давай, закурим».
Сидим дальше, Володя снова: «Я пивка выпью, вы не против?» – «Ну выпей». Я тоже себе бутылку открыл. Мы поговорили и он согласился играть за Волынь», – признался Кварцяный.
Владимир Дикий играл за луцкий клуб на протяжении 1988-1996 годов. Он вместе с Андреем Федецким остается лучшим бомбардиром в истории клуба – оба забили по 91 голу.
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