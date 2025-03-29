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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 14:06 | Обновлено 29 марта 2025, 14:53
1826
1

«Ну давай, закурим». Кварцяный рассказал, как подписал легенду в Волынь

Владимир Дикий перебрался в расположение луцкого клуба в 1988 году

29 марта 2025, 14:06 | Обновлено 29 марта 2025, 14:53
1826
1
«Ну давай, закурим». Кварцяный рассказал, как подписал легенду в Волынь
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Легендарный наставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал, как подписывал форварда Владимира Дикого, который стал лучшим бомбардиром в истории луцкого клуба.

«Расскажу историю из своей карьеры. Когда я захотел подписать в Волынь Володю Дикого, царство ему небесное. Его привезли в Луцк. Сидим, болтаем. Здесь он говорит: «Покурим?». – «Ну давай, закурим».

Сидим дальше, Володя снова: «Я пивка выпью, вы не против?» – «Ну выпей». Я тоже себе бутылку открыл. Мы поговорили и он согласился играть за Волынь», – признался Кварцяный.

Владимир Дикий играл за луцкий клуб на протяжении 1988-1996 годов. Он вместе с Андреем Федецким остается лучшим бомбардиром в истории клуба – оба забили по 91 голу.

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Виталий Кварцяный Волынь Луцк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Дикий
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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