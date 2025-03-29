«Ну давай, закурим». Кварцяный рассказал, как подписал легенду в Волынь

Легендарный наставник луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал, как подписывал форварда Владимира Дикого, который стал лучшим бомбардиром в истории луцкого клуба.

«Расскажу историю из своей карьеры. Когда я захотел подписать в Волынь Володю Дикого, царство ему небесное. Его привезли в Луцк. Сидим, болтаем. Здесь он говорит: «Покурим?». – «Ну давай, закурим».

Сидим дальше, Володя снова: «Я пивка выпью, вы не против?» – «Ну выпей». Я тоже себе бутылку открыл. Мы поговорили и он согласился играть за Волынь», – признался Кварцяный.

Владимир Дикий играл за луцкий клуб на протяжении 1988-1996 годов. Он вместе с Андреем Федецким остается лучшим бомбардиром в истории клуба – оба забили по 91 голу.