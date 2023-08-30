ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг подписал молодого испанского защитника
Иван Фреснеда продолжит карьеру в Португалии
Португальский «Спортинг» подписал молодого защитника испанского «Вальядолида» Ивана Фреснеду.
Сумма трансфера 19-летнего Фреснеды составила 9 миллионов евро и 3 милиона в виде бонусов, а также 10% от последующей продаж. Контракт испанского защитника со «Спортингом» рассчитан до июня 2028 года.
В нынешнем сезоне в составе «Вальядолида» Иван Фреснеда не играл. В прошлом сезоне за клуб он сыграл 24 матча. Также на счету защитника 14 матчей за юниорские сборные Испании.
A tua nova casa 💚— Sporting CP (@SportingCP) August 30, 2023
Bem-vindo ao #SportingCP, @ivanfresneda_2! 🦁 pic.twitter.com/rGyVBG5m4a
Feels like 𝐇𝐎𝐌𝐄 already💚— Sporting CP English (@SportingCP_en) August 30, 2023
Welcome to #SportingCP, @ivanfresneda_2 ! 🦁 pic.twitter.com/QvS21fqtJ1
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