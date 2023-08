ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг подписал молодого испанского защитника

Португальский «Спортинг» подписал молодого защитника испанского «Вальядолида» Ивана Фреснеду.

Сумма трансфера 19-летнего Фреснеды составила 9 миллионов евро и 3 милиона в виде бонусов, а также 10% от последующей продаж. Контракт испанского защитника со «Спортингом» рассчитан до июня 2028 года.

В нынешнем сезоне в составе «Вальядолида» Иван Фреснеда не играл. В прошлом сезоне за клуб он сыграл 24 матча. Также на счету защитника 14 матчей за юниорские сборные Испании.

