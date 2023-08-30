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Португалия
30 августа 2023, 19:38 | Обновлено 30 августа 2023, 19:40
126
0

ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг подписал молодого испанского защитника

Иван Фреснеда продолжит карьеру в Португалии

30 августа 2023, 19:38 | Обновлено 30 августа 2023, 19:40
126
0
ОФИЦИАЛЬНО. Спортинг подписал молодого испанского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Фреснеда

Португальский «Спортинг» подписал молодого защитника испанского «Вальядолида» Ивана Фреснеду.

Сумма трансфера 19-летнего Фреснеды составила 9 миллионов евро и 3 милиона в виде бонусов, а также 10% от последующей продаж. Контракт испанского защитника со «Спортингом» рассчитан до июня 2028 года.

В нынешнем сезоне в составе «Вальядолида» Иван Фреснеда не играл. В прошлом сезоне за клуб он сыграл 24 матча. Также на счету защитника 14 матчей за юниорские сборные Испании.

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Иван Фреснеда Спортинг Лиссабон Вальядолид трансферы Ла Лиги трансферы чемпионат Португалии по футболу
Источник ФК Спортинг Лиссабон
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