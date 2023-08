Роке оказалось мало? Барселона подпишет еще одного таланта из Бразилии

Каталонская «Барселона» очень близка к подписанию 19-летнего нападающего «Фламенго» Петтерсона Новаеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонцы заплатят за него 3 миллиона евро. Поначалу бразильский форвард будет играть за академию клуба.

Напомним, ранее «Барселона» объявила о подписании еще одного талантливого бразильца – Витора Роке.

На счету Петтерсона всего 6 матчей на взрослом уровне, причем голами он не отмечался. Зато на уровне U-20 нападающий – настоящая звезда: 11 голов и 5 ассистов за 29 матчей.

