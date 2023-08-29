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  4. Роке оказалось мало? Барселона подпишет еще одного таланта из Бразилии
Бразилия
29 августа 2023, 18:15 | Обновлено 29 августа 2023, 18:27
129
0

Роке оказалось мало? Барселона подпишет еще одного таланта из Бразилии

Петтерсон Новаес присоединится к академии каталонцев

29 августа 2023, 18:15 | Обновлено 29 августа 2023, 18:27
129
0
Роке оказалось мало? Барселона подпишет еще одного таланта из Бразилии
Twitter. Петтерсон Новаес

Каталонская «Барселона» очень близка к подписанию 19-летнего нападающего «Фламенго» Петтерсона Новаеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонцы заплатят за него 3 миллиона евро. Поначалу бразильский форвард будет играть за академию клуба.

Напомним, ранее «Барселона» объявила о подписании еще одного талантливого бразильца – Витора Роке.

На счету Петтерсона всего 6 матчей на взрослом уровне, причем голами он не отмечался. Зато на уровне U-20 нападающий – настоящая звезда: 11 голов и 5 ассистов за 29 матчей.

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Петтерсон Новаес Барселона Фламенго трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо Витор Роке
Источник Фабрицио Романо
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