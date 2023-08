Астон Вилла рассматривает аренду защитника Барселоны

Английская «Астон Вилла» рассматривает возможность аренды защитника испанской «Барселоны» Клемана Ленгле, сообщает Фабрицио Романо.

«Барселона» знает об интересе к 28-летнему французу со стороны «Астон Виллы» и ждет конкретного предложения. Также у испанского клуба есть другие варианты, но они уверены в том, что Ленгле покинет клуб в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» Клеман Ленгле не играл. Прошлый сезон француз провел в аренде в английском «Тоттенхэме», за который сыграл 35 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

