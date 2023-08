Мария САККАРИ: «Это был каннабис»

После вылета из US Open от Реббеки Масаровой греческая теннисистка Мария Саккари заявила, что во время матча против Масаровой ощутила запах марихуаны.

«Это был каннабис. На меня этот запах никак не отразился. Это только комментарий, к матчу он не имеет отношения. Я тоже вчера на практике чувствовала это, но это неважно. Мы не можем это контролировать, это уютный парк и люди могут делать все, что хотят. Вы не думаете об этом, все что вас интересует, это победа в матче. Я не обращала особого внимания».

Напомним, что матч первого раунда US Open Масарова - Саккари закончился победой испанки (6:4, 6:4).

Maria Sakkari says she smelled marijuana during her match against Masarova:



“It was cannabis. I was not affected by this smell in any way. It was just a comment, it has nothing to do with the match. I smelled it yesterday in practice too, but it's irrelevant. We can't control… pic.twitter.com/oPlOZZaujY