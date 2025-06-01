Дарья Снигур сыграет в основной сетке травяного турнира в Бирмингеме
В первом круге украинка встретится с Ребекой Масаровой
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) сыграет в основной сетке травяного турнира WTA 125 в Бирмингеме, Великобритания.
В первом круге украинка сыграет с Ребекой Масаровой (WTA 121) из Швейцарии. Теннисистки два раза встречались на Открытом чемпионате Австралии и имеют в своем активе по одной победе.
Первый номер турнирного посева в Бирмингеме получила американка Алиша Паркс (WTA 52).
Дарья, ставшая победительницей юниорского Уимблдона в 2019 году, на взрослом уровне еще не выигрывала турниров на траве. По словам Снигур – это ее любимое кортовое покрытие.
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