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  4. Есть решение суда. Участник Лиги конференций исключен из турнира
Лига конференций
17 июня 2025, 09:15 |
1835
1

Есть решение суда. Участник Лиги конференций исключен из турнира

«Дрогеда Юнайтед» не сможет сыграть в Лиге конференций из-за правил УЕФА

17 июня 2025, 09:15 |
1835
1
Есть решение суда. Участник Лиги конференций исключен из турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Дрогеда Юнайтед

Обладатель Кубка Ирландии, футбольный клуб «Дрогеда Юнайтед» окончательно исключен из турнира по решению Спортивного арбитражного суда.

Накануне стало известно, что команда не сможет сыграть в еврокубках, так как имеет одного и того же владельца з датским «Силькеборгом», который квалифицировался в Лигу конференций, что запрещено правилами УЕФА.

«Дрогеда» обратилась в суд с апелляцией, но проиграла дело. Пресс-служа ирландского коллектива уже извинилась перед своими болельщиками из-за этого случая.

CAS заявил, что трое судей согласились с тем, что УЕФА передал ключевую информацию, о которой ирландский клуб «знал или должен был знать». Большинство судей в соотношении 2:1 «отклонили доводы клуба о предполагаемом неравном обращении со стороны УЕФА», – заявил суд.

Другие случаи с участием «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Брайтон» за последние два года были разрешены путем помещения одной из долей собственности в слепой траст на сезон.

«Дрогеда Юнайтед» не успела воспользоваться этим правилом, так как владелец должен был передать свои права до 1 марта.

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Лига конференций Дрогеда Спортивный арбитражный суд (CAS) УЕФА дисквалификация
Николай Титюк Источник: ESPN
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Xvalenok03
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