Есть решение суда. Участник Лиги конференций исключен из турнира

Обладатель Кубка Ирландии, футбольный клуб «Дрогеда Юнайтед» окончательно исключен из турнира по решению Спортивного арбитражного суда.

Накануне стало известно, что команда не сможет сыграть в еврокубках, так как имеет одного и того же владельца з датским «Силькеборгом», который квалифицировался в Лигу конференций, что запрещено правилами УЕФА.

«Дрогеда» обратилась в суд с апелляцией, но проиграла дело. Пресс-служа ирландского коллектива уже извинилась перед своими болельщиками из-за этого случая.

CAS заявил, что трое судей согласились с тем, что УЕФА передал ключевую информацию, о которой ирландский клуб «знал или должен был знать». Большинство судей в соотношении 2:1 «отклонили доводы клуба о предполагаемом неравном обращении со стороны УЕФА», – заявил суд.

Другие случаи с участием «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Брайтон» за последние два года были разрешены путем помещения одной из долей собственности в слепой траст на сезон.

«Дрогеда Юнайтед» не успела воспользоваться этим правилом, так как владелец должен был передать свои права до 1 марта.