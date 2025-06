УЕФА исключил из Лиги конференций обладателя национального Кубка

Ирландский клуб «Дрогеда Юнайтед» исключен из Лиги конференций 2025/26 – об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Причина – у «Дрогеды» и «Силькеборга» один владелец, что запрещается правилами УЕФА. Коллектив из Дании также квалифицировался в Лигу конференций.

Ирландский клуб сообщил, что в течении нескольких месяцев пытался договориться с УЕФА, но все попытки остаться в турнире провалились. На данный момент «Дрогеда» намерена подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В официальном заявлении обладатель Кубка Ирландии 2024 заявил, что не согласен с таким решением, потому что правила постоянно меняются, а некоторые клубы их постоянно нарушают, но так и не понесли никакого наказания.

Стоит отметить, что «Дрогеда» может быть знакома украинским болельщикам, так как в сезоне 2008/09 играла в квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» и дала неплохой бой столичному коллективу (1:2, 2:2).

