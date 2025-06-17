Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет играть в Лиге чемпионов. Трабзонспор повесил ценник на украинца
Турция
17 июня 2025, 10:25 |
332
1

Будет играть в Лиге чемпионов. Трабзонспор повесил ценник на украинца

Даниил Сикан может перейти в «Копенгаген» за десять миллионов евро

17 июня 2025, 10:25 |
332
1
Будет играть в Лиге чемпионов. Трабзонспор повесил ценник на украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет Суперлигу во время летнего трансферного окна.

24-летний футболист перебрался в чемпионат Турции из донецкого «Шахтера» полгода назад, но так и не смог стать игроком стартового состава. Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке разочарован отсутствие прогресса и готов отпустить Сикана в другой клуб.

Главным претендентом на форварда является «Копенгаген» – чемпион и обладатель Кубка Дании, который по итогам сезона 2024/25 завоевал путевку в Лигу чемпионов.

По информации турецкой прессы, «Трабзонспор» готов продать украинца за десять миллионов евро. Если «Копенгаген» сможет предложить такую сумму, то в клубе не будут препятствовать трансферу Сикана.

Теперь все зависит от «Копенгагена», которому нужен Даниил, чтобы усилить состав перед стартом еврокубков.

Украинскйи футболист сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость форварда составляет 6 млн евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отпустила форварда в хорватский коллектив
Источник: Рух может продать своего лидера в другой клуб УПЛ
Непростое решение ПСЖ. Переговоры о трансфере Забарного приостановлены
чемпионат Дании по футболу Копенгаген чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Фатих Текке трансферы
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады
Авто/мото | 16 июня 2025, 11:30 3
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады

Пиастри остался лидером пилотского зачета

Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Футбол | 17 июня 2025, 07:37 6
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель

Александр может переехать в «Милан»

Соперником киевского Динамо на сборах станет финалист Кубка Австрии
Футбол | 17.06.2025, 08:11
Соперником киевского Динамо на сборах станет финалист Кубка Австрии
Соперником киевского Динамо на сборах станет финалист Кубка Австрии
Трабзонспор принял важное решение о будущем футболиста сборной Украины
Футбол | 17.06.2025, 07:27
Трабзонспор принял важное решение о будущем футболиста сборной Украины
Трабзонспор принял важное решение о будущем футболиста сборной Украины
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Футбол | 16.06.2025, 12:02
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Навіть в Туреччині не прижився. Такий він футбольор.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 113
Футбол
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 12
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
16.06.2025, 07:47 6
Футбол
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
16.06.2025, 00:02 4
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем