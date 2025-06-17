Будет играть в Лиге чемпионов. Трабзонспор повесил ценник на украинца

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет Суперлигу во время летнего трансферного окна.

24-летний футболист перебрался в чемпионат Турции из донецкого «Шахтера» полгода назад, но так и не смог стать игроком стартового состава. Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке разочарован отсутствие прогресса и готов отпустить Сикана в другой клуб.

Главным претендентом на форварда является «Копенгаген» – чемпион и обладатель Кубка Дании, который по итогам сезона 2024/25 завоевал путевку в Лигу чемпионов.

По информации турецкой прессы, «Трабзонспор» готов продать украинца за десять миллионов евро. Если «Копенгаген» сможет предложить такую сумму, то в клубе не будут препятствовать трансферу Сикана.

Теперь все зависит от «Копенгагена», которому нужен Даниил, чтобы усилить состав перед стартом еврокубков.

Украинскйи футболист сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость форварда составляет 6 млн евро.