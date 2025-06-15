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  4. Трабзонспор может продать украинского игрока в клуб-участник Лиги чемпионов
Турция
15 июня 2025, 12:23 |
1097
2

Трабзонспор может продать украинского игрока в клуб-участник Лиги чемпионов

В услугах Даниила Сикана заинтересован «Копенгаген», который выступает в чемпионате Дании

15 июня 2025, 12:23 |
1097
2
Трабзонспор может продать украинского игрока в клуб-участник Лиги чемпионов
ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан может покинуть клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает издание A Spor.

По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Копенгаген» – действующий чемпион и обладатель Кубка Дании. Главный тренер турецкого коллектива Фатих Текке недоволен уровнем игры Сикана и готов попрощаться с ним, если поступит привлекательное финансовое предложение.

«Копенгаген» намерен усилить состав, так как попал в квалификацию Лиги чемпионов. Датский клуб пристально следит за украинцем, но пока не делал официальный запрос в «Трабзонспор».

Сикан перебрался в турецкую Суперлигу в январе 2025 года из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила шесть миллионов евро.

Форвард не сумел завоевать место в стартовом составе, поэтому преимущественно выходил на поле со скамейки запасных. Сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Николай Титюк Источник: A Spor
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Комментарии 2
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Burevestnik
майже без ігрової практики в ШД,
мало виходів в старті Трабзонспора,
то статистика ніби не погана для дебютанта.
якщо Копенгаген його візьме - не пошкодує
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+1
Artem_Ponomar
ну для самого Сікана думаю це буде один з найкращих варіантів
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-1
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