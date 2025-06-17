Непростое решение ПСЖ. Переговоры о трансфере Забарного приостановлены
Парижский клуб попробует подписать украинца в период с 27 июня до 3 июля
Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный может покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
В услугах 22-летнего футболиста заинтересован французский ПСЖ, однако он не готов на данном этапе отдавать 70 млн евро, которые требуют «вишни». Клуб Лиги 1 предложил 55 млн евро и дополнительные бонусы, но «Борнмут» отказался продавать своего защитника за такую сумму.
Французский журналист Марк Мишинуа сообщил, что ПСЖ принял решение приостановить переговоры о трансфере Забарного. Парижский клуб намерен сконцентрироваться на выступлениях на Клубном чемпионате мира и может возобновить контакты с «Борнмутом» в конце июня.
Дело в том, что с 27 июня по 3 июля участники турнира в США будут иметь возможность зарегистрировать новых футболистов. ПСЖ намерен вернуться к трансферу Забарного во время этого периода.
Клуб сделает финальное предложение «Борнмуту» и если не сможет оформить переход защитника, то окончательно выйдет из борьбы за Забарного.
В нынешнем сезоне украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Ильи составляет 42 млн евро.
🚨🔴🔵 Le PSG a transmis une première offre de 55 M€ bonus compris pour Illya Zabarnyi 🇺🇦, mais Bournemouth l’a refusée. Le club anglais réclame 70 M€ + bonus pour céder son défenseur.— ParisTeam (@Paristeamfr) June 16, 2025
Les négociations sont actuellement en pause, mais elles pourraient vite s’accélérer, le PSG… pic.twitter.com/Qhxc98oZis
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