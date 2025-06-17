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Англия
17 июня 2025, 09:59 | Обновлено 17 июня 2025, 10:35
1199
1

Непростое решение ПСЖ. Переговоры о трансфере Забарного приостановлены

Парижский клуб попробует подписать украинца в период с 27 июня до 3 июля

17 июня 2025, 09:59 | Обновлено 17 июня 2025, 10:35
1199
1
Непростое решение ПСЖ. Переговоры о трансфере Забарного приостановлены
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный может покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересован французский ПСЖ, однако он не готов на данном этапе отдавать 70 млн евро, которые требуют «вишни». Клуб Лиги 1 предложил 55 млн евро и дополнительные бонусы, но «Борнмут» отказался продавать своего защитника за такую сумму.

Французский журналист Марк Мишинуа сообщил, что ПСЖ принял решение приостановить переговоры о трансфере Забарного. Парижский клуб намерен сконцентрироваться на выступлениях на Клубном чемпионате мира и может возобновить контакты с «Борнмутом» в конце июня.

Дело в том, что с 27 июня по 3 июля участники турнира в США будут иметь возможность зарегистрировать новых футболистов. ПСЖ намерен вернуться к трансферу Забарного во время этого периода.

Клуб сделает финальное предложение «Борнмуту» и если не сможет оформить переход защитника, то окончательно выйдет из борьбы за Забарного.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Ильи составляет 42 млн евро.

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ПСЖ Борнмут Илья Забарный клубный чемпионат мира по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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ZloyDeda
Цей сран... Борнмут розпродасть інших ключових гравців, у наступному сезоні буде боротися за виживання, а Забарному кар'єру зіпсують. Але то є контракт, нічого не поробиш. Але така сутність клубів-середняків, які хочуть хапнути якомога більше, а далі хоч трава не рости...
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