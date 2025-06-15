Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал удаление Владимира Бражко, который получил красную карточку в последние минуты матча с Финляндией (2:0) и пропустит игру против Нидерландов.

«Удаление Бражко? Интересный вопрос. Арбитр решил дать вторую жёлтую карточку. Но мы также должны понимать, как нужно защищаться без фолов.

Жёлтые карточки – я не буду говорить о судействе, но мы должны понимать: фолы – это одно дело, когда речь идёт об агрессии, и другое – когда мы выглядим не так хорошо, как хотелось бы.

Что сказал Бражко, когда он покидал поле после красной карточки? Спросил у него, что произошло, потому что я в тот момент как раз отвернулся [когда он сфолил]. Я стараюсь всегда реагировать на то, как игрок покидает поле: если он агрессивный, то должен его успокоить. Это единственное, что у него спросил».