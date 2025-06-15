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Молодежные турниры
15 июня 2025, 22:23 | Обновлено 15 июня 2025, 22:30
2717
1

Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»

Хавбек сборной Украины U-21 был удален в матче ЧЕ против Финляндии

15 июня 2025, 22:23 | Обновлено 15 июня 2025, 22:30
2717
1
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко (слева)

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал удаление Владимира Бражко, который получил красную карточку в последние минуты матча с Финляндией (2:0) и пропустит игру против Нидерландов.

«Удаление Бражко? Интересный вопрос. Арбитр решил дать вторую жёлтую карточку. Но мы также должны понимать, как нужно защищаться без фолов.

Жёлтые карточки – я не буду говорить о судействе, но мы должны понимать: фолы – это одно дело, когда речь идёт об агрессии, и другое – когда мы выглядим не так хорошо, как хотелось бы.

Что сказал Бражко, когда он покидал поле после красной карточки? Спросил у него, что произошло, потому что я в тот момент как раз отвернулся [когда он сфолил]. Я стараюсь всегда реагировать на то, как игрок покидает поле: если он агрессивный, то должен его успокоить. Это единственное, что у него спросил».

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Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 1
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ViAn
Там чітка жовта гравцю фінів за малювання штрафного. Так, Брага ризикував, але ногу прибрав. Фін же навмисно зачіпився за тіло. І суддя за таке малювання вигадав другу жовту.
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