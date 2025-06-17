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  4. Хаби Алонсо поставил ультиматум футболистам Реала накануне старта в КЧМ
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 08:44 |
573
0

Хаби Алонсо поставил ультиматум футболистам Реала накануне старта в КЧМ

Испанский тренер требует от своих подопечных лучше играть в защите

17 июня 2025, 08:44 |
573
0
Хаби Алонсо поставил ультиматум футболистам Реала накануне старта в КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

18 мая состоится матч первого тура группы H Клубного чемпионата мира, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Накануне старта турнира главный тренер королевского клуба Хаби Алонсо провел серьезный разговор со своими подопечными и озвучил им свои требования.

По информации испанского журналиста Хавьера Эрраэса, испанский специалист требует от футболистов максимальной концентрации, выполнять много беговой работы и главное – возвращаться в защиту. В ином случае – Алонсо будет отправлять игроков на скамейку запасных.

«Кто не будет выкладываться по полной и не будет бегать – отправиться на скамейку запасных. Вне зависимости от имени. Вы не должны стоять и просто ждать, пока вам дадут мяч партнеры. Важно бороться в каждом эпизоде», – заявил Алонсо накануне старта турнира в США.

Ранее испанская пресса сообщала, что новый тренер «сливочных» недоволен игрой команды в обороне в сезоне 2024/25 и намерен улучшить этот аспект.

Хаби считает, что Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго и другие игроки атаки обязаны чаще возвращаться назад и помогать одноклубникам в защите.

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клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Хаби Алонсо Аль-Хиляль Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Родриго Гоес
Николай Титюк Источник: Cadena Ser
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