ВИДЕО. Три красные. Неспортивное поведение от Эрреры, кунг-фу от Белотти

Главный арбитр матча Сесар Артуро Рамос был вынужден неоднократно просматривать видеоповторы.

И это было связано не только с забитыми голами или назначением пенальти.

На 45-й минуте Андер Эррера («Бока Хуниорс») очень эмоционально отреагировал на назначение одиннадцатиметрового и получил красную карточку за неспортивное поведение.

Уже во втором тайме Андреа Белотти («Бенфика») в прыжке попал ногой в голову соперника. После просмотра VAR арбитр показал игроку португальского клуба красную карточку.

На 88-й минуте Хорхе Фигаль («Бока Хуниорс») получил красную карточку за грубый фол против игрока «Бенфики».

Удаление на 45-й минуте

🔴 UPDATE: Ander Herrera was shown a red card at the end of the first half.



The midfielder was sent off for dissent following Benfica’s penalty decision.



🔴 UPDATE: Ander Herrera was shown a red card at the end of the first half.

The midfielder was sent off for dissent following Benfica's penalty decision.

Удаление на 72-й минуте

🔴 UPDATE: Andrea Belotti has been sent off.

After a VAR review, the referee upgrades his challenge to a straight red.



🔴 UPDATE: Andrea Belotti has been sent off.

After a VAR review, the referee upgrades his challenge to a straight red.

Удаление на 88-й минуте