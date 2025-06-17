Победа Челси, сумасшедший матч Бенфики, возвращение Скрипника в Зарю

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 16 июня.

1А. Новичок начал с ассиста. Челси уверенно обыграл Лос-Анджелес

Команда Марески встретила сопротивление, но ее атака была более мощной

1В. Три удаления – четыре гола. Бенфика сыграла вничью с Бока Хуниорс

Команды провели результативную игру не только по забитым мячам

1С. Уверенно и без усилий. Фламенго одержал победу над Эсперансом

Команды встретились в первом туре клубного чемпионата мира

2. Сколько у Трубина? Известны оценки игроков в матче Бока Хуниорс – Бенфика

В матче было забито четыре мяча, а трое игроков были удалены с поля

3В. ОФИЦИАЛЬНО. Заря попрощалась с Бартуловичем

Хорватский специалист покинул луганский клуб

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Скрипник – тренер Зари

Украинский специалист вернулся в луганский клуб

4А. Костюк уступила 9-й ракетке и покинула травяной турнир WTA 500 в Берлине

В первом раунде немецкого пятисотника Марта потерпела поражение от Эммы Наварро

4В. Удачное начало травяного сезона: Ястремская вышла в 1/8 финала в Ноттингеме

Даяна в двух сетах переиграла Ольгу Данилович в первом раунде турнира WTA 250

5. ОФИЦИАЛЬНО. Участник Лиги 1 назначил тренера, который отказал Шахтеру

Луиш Каштру пошел на повышение

6. Куда выйдут Шахтер и Динамо? Обнародован предполагаемый посев в еврокубках

Украину в квалификации еврокубков будут представлять 4 команды

7. Камбосос без шансов уступил Хитчинсу. В новой категории будет очень тяжело

Джордж не смог сделать ничего

8. Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте

Подытожим первую неделю Лиги наций среди мужчин

9. Три самых молодых тренера УПЛ в истории. Кто они и чего добились?

В когорту к отечественным специалистам затесался и один иностранный…

10. Заслуженная победа, но без повода для самодовольства

Алексей Сливченко – о втором матче сборной Украины U-21 на молодежном чемпионате Европы в Словакии