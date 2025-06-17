Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа Челси, сумасшедший матч Бенфики, возвращение Скрипника в Зарю
Другие новости
17 июня 2025, 09:00 | Обновлено 17 июня 2025, 10:19
139
0

Победа Челси, сумасшедший матч Бенфики, возвращение Скрипника в Зарю

Главные новости за 16 июня на Sport.ua

17 июня 2025, 09:00 | Обновлено 17 июня 2025, 10:19
139
0
Победа Челси, сумасшедший матч Бенфики, возвращение Скрипника в Зарю
Getty Images/Global Images Ukraine. Бока Хуниорс – Бенфика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 16 июня.

1А. Новичок начал с ассиста. Челси уверенно обыграл Лос-Анджелес
Команда Марески встретила сопротивление, но ее атака была более мощной

1В. Три удаления – четыре гола. Бенфика сыграла вничью с Бока Хуниорс
Команды провели результативную игру не только по забитым мячам

1С. Уверенно и без усилий. Фламенго одержал победу над Эсперансом
Команды встретились в первом туре клубного чемпионата мира

2. Сколько у Трубина? Известны оценки игроков в матче Бока Хуниорс – Бенфика
В матче было забито четыре мяча, а трое игроков были удалены с поля

3В. ОФИЦИАЛЬНО. Заря попрощалась с Бартуловичем
Хорватский специалист покинул луганский клуб

3А. ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Скрипник – тренер Зари
Украинский специалист вернулся в луганский клуб

4А. Костюк уступила 9-й ракетке и покинула травяной турнир WTA 500 в Берлине
В первом раунде немецкого пятисотника Марта потерпела поражение от Эммы Наварро

4В. Удачное начало травяного сезона: Ястремская вышла в 1/8 финала в Ноттингеме
Даяна в двух сетах переиграла Ольгу Данилович в первом раунде турнира WTA 250

5. ОФИЦИАЛЬНО. Участник Лиги 1 назначил тренера, который отказал Шахтеру
Луиш Каштру пошел на повышение

6. Куда выйдут Шахтер и Динамо? Обнародован предполагаемый посев в еврокубках
Украину в квалификации еврокубков будут представлять 4 команды

7. Камбосос без шансов уступил Хитчинсу. В новой категории будет очень тяжело
Джордж не смог сделать ничего

8. Лига наций по волейболу. Украина шокирует на старте
Подытожим первую неделю Лиги наций среди мужчин

9. Три самых молодых тренера УПЛ в истории. Кто они и чего добились?
В когорту к отечественным специалистам затесался и один иностранный…

10. Заслуженная победа, но без повода для самодовольства
Алексей Сливченко – о втором матче сборной Украины U-21 на молодежном чемпионате Европы в Словакии

По теме:
Победа молодежки, серебро Магучих, рекорд Дюплантиса, неудача волейболистов
Старт КЧМ, тренер для Александрии, поражение Украины от Бразилии
Забарный договорился с ПСЖ, Зинченко хочет в Милан, успех волейболистов
главные новости
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Три красные. Неспортивное поведение от Эрреры, кунг-фу от Белотти
Футбол | 17 июня 2025, 03:05 1
ВИДЕО. Три красные. Неспортивное поведение от Эрреры, кунг-фу от Белотти
ВИДЕО. Три красные. Неспортивное поведение от Эрреры, кунг-фу от Белотти

Команды были результативны не только по голам, но и по удалениям

Наставник Бенфики оценил результат матча, в котором Трубин пропустил дважды
Футбол | 17 июня 2025, 07:12 0
Наставник Бенфики оценил результат матча, в котором Трубин пропустил дважды
Наставник Бенфики оценил результат матча, в котором Трубин пропустил дважды

Бруну Лаже прокомментировал ход поединка с клубом «Бока Хуниорс» (2:2)

ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
Бокс | 17.06.2025, 09:05
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
Переговоры идут. Реал получил 2 предложения по 130 миллионов за звезду
Футбол | 16.06.2025, 15:02
Переговоры идут. Реал получил 2 предложения по 130 миллионов за звезду
Переговоры идут. Реал получил 2 предложения по 130 миллионов за звезду
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Футбол | 16.06.2025, 12:02
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Ротань хочет видеть в Полесье экс-игрока Динамо и полузащитника Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
15.06.2025, 08:56 2
Футбол
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
16.06.2025, 18:03 83
Футбол
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
15.06.2025, 16:38 3
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
16.06.2025, 06:23 12
Футбол
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
15.06.2025, 22:47 7
Другие виды
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем