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  4. Три самых молодых тренера УПЛ в истории. Кто они и чего добились?
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 13:32 |
1160
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Три самых молодых тренера УПЛ в истории. Кто они и чего добились?

В когорту к отечественным специалистам затесался и один иностранный…

16 июня 2025, 13:32 |
1160
0
Три самых молодых тренера УПЛ в истории. Кто они и чего добились?
ФК Карпаты. Дарио Друди

По информации ряда источников, в ближайшее время сенсационный серебряный призер УПЛ-2024/25 Александрия назначит на пост главного тренера, который остался вакантным после ухода Руслана Ротаня в Полесье, Кирилла Нестеренко. Этого молодого специалиста, очевидно, знают отнюдь немногие болельщики, так как к своим 33 годам Нестеренко пока еще не имел опыта самостоятельной тренерской работы, не учитывая небольшой период, когда исполнял обязанности коуча ныне уже несуществующей Стали из Каменского.

Если Нестеренко будет назначен в Александрию, то станет самым молодым наставником нынешних команд УПЛ, однако вовсе не самым молодым за всю историю существования элитарного дивизиона украинского футбола.

Прямо сейчас мы предлагаем вам поговорить о трех специалистах, которые получили работу главного тренера в командах УПЛ (и ее прародителе – Высшей лиге) в еще более раннем возрасте, чем это может удастся у Нестеренко…

3. Юрий Калитвинцев

uaf.ua. Юрий Калитвинцев

Известный в прошлом экс-полузащитник Динамо Юрий Калитвинцев попрощался с карьерой игрока в 2000 году в рядах столичного ЦСКА. К тому моменту он уже успел сменить российское гражданство на украинское (родился Калитвинцев в Волгограде), и дальнейшую свою жизнь, а также профессиональное развитие, связывал с Украиной.

Начинал тренировать Калитвинцев в 2001 году. Тогда молодой специалист принял предложение возглавить Закарпатье, став у руля этой команды в 33 года 2 месяца и 2 дня. Что правда, дебютный сезон в новой роли в футболе, да еще и на высшем уровне, у Юрия не задался. Его Закарпатье заняло последнее место в чемпионате Украины-2001/02, и в итоге вылетело в Первую лигу. Калитвинцев ушел в отставку и в течение следующих трех лет на “электрический стул” не возвращался.

Однако затем футбол все равно затянул Юрия обратно к себе. Калитвинцев работал тренером сборных Украины U-19 и U-17, затем возглавлял Динамо-2, а в 2009-м вернулся в юношескую сборную страны, которую привел к победе на домашнем для “сине-желтых” Евро U-19. В финале украинцы тогда обыграли Англию со счетом 2:0, а голами в нашей команде отличились Гармаш и Коркишко.

Впоследствии Калитвинцев работал ассистентом главного тренера сборной Украины и исполняющим обязанности наставника этой команды. Но в 2013-м уехал в россию, где работал с нижегородской Волгой и московским Динамо, причем последнее привел к победе в ФНЛ – втором по силе дивизионе футбола на болотах. Впрочем, в 2017-м Калитвинцева уволили, и он вернулся в Украину, где оставался невостребованным аж до 2021-го. Тогда в тренерский талант Юрия поверил президент Олимпика Владислав Гельзин, но наладить результаты команды у Калитвинцева не удалось, и вскоре он покинул свой пост, попутно вляпавшись в скандал, когда на послематчевом флеш-интервью в его общение с журналистами вклинился Гельзин, принявшийся с употреблением нецензурной лексики обвинять арбитров в предвзятой и непрофессиональной работе.

С лета 2021 года Калитвинцев работал главным тренером Полесья, которое сумел сделать чемпионом Первой лиги и вывести в УПЛ, однако там оправдать надежд руководства не сумел. В начале марта 2024-го Юрий был отправлен в отставку и в настоящий момент находится, как принято говорить в отношении тренеров, в “творческом отпуске”. Ныне Юрию Калитвинцеву 57 лет.

2. Иван Федык

ФК Рух. Иван Федык

Иван Федык никогда не играл в футбол на профессиональном уровне. Он получил высшее образование во Львовском государственном университете физической культуры, работал обозревателем в местных СМИ, а после знакомства с Олегом Кононовым перебрался в профессиональный футбол. Специалист из россии на тот момент работал коучем Карпат, и сперва помог Федыку трудоустроиться в академии львовского клуба, а впоследствии забрал молодого протеже в Севастополь и Краснодар. По сути, с этого момента и началась тренерская работа Ивана в профессиональном футболе, но только лишь на вторых ролях.

До выхода на ведущие роли, Федык успел поработать ассистентом у Леонида Кучука в каменской Стали и российском Ростове, а в 2019-м вместе с белорусом трудоустроился в Рух. Полноправным главным тренером Руха Иван стал в июне 2020 года, после чего помог львовской команде со второго места в Первой лиге выбраться в УПЛ, где 23 августа в матче против Ворсклы полноценно дебютировал в элитарном дивизионе как главный тренер в возрасте 33 лет 1 месяца и 14 дней. Что правда, подопечные Федыка не смогли преподнести своему наставнику подарок по такому случаю, проиграв полтавчанам со счетом 2:5.

В целом Федык сумел продержаться на посту коуча Руха в УПЛ один сезон, а в начале следующего был заменен на своего экс-босса Леонида Кучука. Впоследствии о Федыке на протяжении полутора лет практически ничего не было слышно, пока в январе 2023-го он наконец получил назначение на должность директора по футболу в Рухе. А с лета 2024-го Иван параллельно выполнял функции наставника Руха-2, игравшего во Второй лиге.

11 июня нынешнего года Иван Федык вновь получил должность главного тренера первой команды Руха. После ухода Виталия Пономарева в ЛНЗ руководство львовян предпочло опять довериться специалисту, умеющему работать с молодежью, и все еще являющемуся весьма и весьма молодым. Ныне Федыку всего-то 37.

1. Дарио Друди

Фото Максима Сухенко. Дарио Друди

Летом 2016 года в украинском футболе объявилась весьма интересная личность, которую многие практически сразу же прозвали “аргентинским Остапом Бендером”. Речь о Дарио Друди – человеке, который, как и Иван Федык, ранее не играл в футбол на профессиональном уровне, зато сумел пробиться туда, заручившись поддержкой со стороны “нужных” людей.

Тем, кто помог Друди сделать себе имя в футболе оказался испанский коуч Марселино, возглавлявший Вильярреал и в какой-то момент сделавший Дарио одним из своих помощников. Летом 2016-го Друди, очевидно, ощутив потребность продвигаться далее, переехал работать в Украину, где его позвали возглавить молодежную команду Зирки. Однако уже через пару месяцев руководство клуба из Кропивницкого представило Друди коучем первой команды. Формально речь шла о роли исполняющего обязанности, но в кулуарах все понимали – доверие к аргентинцу у боссов Зирки на тот момент было практически безграничным. Да и сам Друди не мог быть полноценным коучем, так как на тот момент не имел еще диплома категории Pro.

Свой первый матч в качестве наставника команды УПЛ Дарио Друди провел против Черноморца (0:1). На тот момент ему было лишь 29 лет 3 месяца и 29 дней, и в ближайшем будущем вряд ли случится такое, чтобы кто-то обошел аргентинца в статусе самого молодого наставника команды элитарного украинского дивизиона.

Друди отличался своеобразными методами работы. Во-первых, не без его помощи в Зирку приехало огромное число легионеров, подавляющее большинство из которых имело весьма сомнительные качества в футболе. А во-вторых, о Друди рассказывали весьма нелестные истории, ставящие под сомнение его методику управления коллективом. В частности, у аргентинца практиковались своего рода доносы игроков друг на друга – это нравилось наставнику, желавшему быть в курсе всех подробностей и разговоров за его спиной, но никак не игрокам.

Во главе Зирки Друди отработал лишь три месяца. За это время команда успела сыграть 10 матчей в УПЛ, в которых добыла 3 победы при 1 ничьей и 6 поражениях. После этого терпение боссов клуба из Кропивницкого лопнуло, и они уволили аргентинца, который через несколько месяцев выплыл в… Монако, где получил должность аналитика.

Уже летом 2017-го Друди вернулся в Украину, став спортивным директором Карпат, хотя в кулуарах поговаривали, что фактически Дарио руководил тренировочным процессом и принимал кадровые и тактические решения в первой команде, где номинальным коучем являлся Олег Бойчишин.

Осенью 2018 года Друди уволили из львовского клуба, и в следующие шесть лет о нем в Украине не слышали. Сам аргентинец в этот период работал в Египте и Испании, а с лета 2023-го по апрель 2024-го был в активном поиске нового клуба. Таковым неожиданно для многих стало Полесье, где Друди доверили пост спортивного директора. Впрочем, справедливость прозвища “аргентинский Остап Бендер” очень скоро осознали и в Житомире, после чего Дарио был освобожден от занимаемой должности. С февраля нынешнего года Друди безработный. Ныне ему лишь 38 и, очевидно, мы о нем еще не раз услышим. Возможно, даже в Украине…

Текст: meta.ua

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статьи Украинская Премьер-лига Юрий Калитвинцев Иван Федык Дарио Друди
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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