Сколько у Трубина? Известны оценки игроков в матче Бока Хуниорс – Бенфика

17 июня в матче 1-го тура клубного чемпионата мира встречались «Бока Хуниорс» и «Бенфика».

Команды сыграли в результативную ничью 2:2.

Авторитетное издание WhoScored определило лучшего игрока матча. Им стал защитник «Бенфики» Николас Отаменди.

37-летний Отаменди отличился голом на 84-й минуте.

Украинский голкипер Анатолий Трубин получил одну из самых низких оценок – 5,8 балла.

Меньше Трубина получили Эррера и Белотти, которые были удалены во время матча.

По версии издания WhoScored именно Белотти стал худшим игроком матча. У него 4,9 балла за игру.