Сколько у Трубина? Известны оценки игроков в матче Бока Хуниорс – Бенфика
В матче было забито четыре мяча, а трое игроков были удалены с поля.
17 июня в матче 1-го тура клубного чемпионата мира встречались «Бока Хуниорс» и «Бенфика».
Команды сыграли в результативную ничью 2:2.
Авторитетное издание WhoScored определило лучшего игрока матча. Им стал защитник «Бенфики» Николас Отаменди.
37-летний Отаменди отличился голом на 84-й минуте.
Украинский голкипер Анатолий Трубин получил одну из самых низких оценок – 5,8 балла.
Меньше Трубина получили Эррера и Белотти, которые были удалены во время матча.
По версии издания WhoScored именно Белотти стал худшим игроком матча. У него 4,9 балла за игру.
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