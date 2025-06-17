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  4. Сколько у Трубина? Известны оценки игроков в матче Бока Хуниорс – Бенфика
Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 03:55 | Обновлено 17 июня 2025, 03:56
240
0

Сколько у Трубина? Известны оценки игроков в матче Бока Хуниорс – Бенфика

В матче было забито четыре мяча, а трое игроков были удалены с поля.

17 июня 2025, 03:55 | Обновлено 17 июня 2025, 03:56
240
0
Сколько у Трубина? Известны оценки игроков в матче Бока Хуниорс – Бенфика
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в матче 1-го тура клубного чемпионата мира встречались «Бока Хуниорс» и «Бенфика».

Команды сыграли в результативную ничью 2:2.

Авторитетное издание WhoScored определило лучшего игрока матча. Им стал защитник «Бенфики» Николас Отаменди.

37-летний Отаменди отличился голом на 84-й минуте.

Украинский голкипер Анатолий Трубин получил одну из самых низких оценок – 5,8 балла.

Меньше Трубина получили Эррера и Белотти, которые были удалены во время матча.

По версии издания WhoScored именно Белотти стал худшим игроком матча. У него 4,9 балла за игру.

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клубный чемпионат мира по футболу Бока Хуниорс Бенфика оценки Анатолий Трубин WhoScored Николас Отаменди удаление (красная карточка) Андер Эррера Андреа Белотти
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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