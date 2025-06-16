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Франция
16 июня 2025, 21:56 | Обновлено 16 июня 2025, 22:19
427
0

ОФИЦИАЛЬНО. Участник Лиги 1 назначил тренера, который отказал Шахтеру

Луиш Каштру пошел на повышение

16 июня 2025, 21:56 | Обновлено 16 июня 2025, 22:19
427
0
ОФИЦИАЛЬНО. Участник Лиги 1 назначил тренера, который отказал Шахтеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Французский клуб «Нант» официально объявил о назначении новым тренером Луиша Каштру.

Как указано на официальном сайте клуба, специалист подписал контракт на два сезона с опцией продления сотрудничества еще на один год.

До переезда в «Нант» Каштру работал два года тренером «Дюнкерка». За это время Луиш вместе с коллективом провел 80 поединков (40 побед, 12 ничьих и 28 поражений).

Напомним, что Луиш был один из претендентов на пост тренера донецкого «Шахтера», однако сам специалист отказал украинскому клубу.

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Нант чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) назначение тренера Дюнкерк
Андрей Витренко Источник: ФК Нант
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