ОФИЦИАЛЬНО. Участник Лиги 1 назначил тренера, который отказал Шахтеру
Луиш Каштру пошел на повышение
Французский клуб «Нант» официально объявил о назначении новым тренером Луиша Каштру.
Как указано на официальном сайте клуба, специалист подписал контракт на два сезона с опцией продления сотрудничества еще на один год.
До переезда в «Нант» Каштру работал два года тренером «Дюнкерка». За это время Луиш вместе с коллективом провел 80 поединков (40 побед, 12 ничьих и 28 поражений).
Напомним, что Луиш был один из претендентов на пост тренера донецкого «Шахтера», однако сам специалист отказал украинскому клубу.
Bienvenue Coach 🇵🇹👊#OnEstNantes— FC Nantes (@FCNantes) June 16, 2025
Luis Castro est Jaune et Vert ! #OnEstNantes pic.twitter.com/QHNu3v9uqU— FC Nantes (@FCNantes) June 16, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
16 июня в 22:00 пройдет матч первого тура клубного чемпионата мира 2025
Odesa Football Media Team прекратила сотрудничество с RENEPRO