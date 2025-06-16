ОФИЦИАЛЬНО. Участник Лиги 1 назначил тренера, который отказал Шахтеру

Французский клуб «Нант» официально объявил о назначении новым тренером Луиша Каштру.

Как указано на официальном сайте клуба, специалист подписал контракт на два сезона с опцией продления сотрудничества еще на один год.

До переезда в «Нант» Каштру работал два года тренером «Дюнкерка». За это время Луиш вместе с коллективом провел 80 поединков (40 побед, 12 ничьих и 28 поражений).

Напомним, что Луиш был один из претендентов на пост тренера донецкого «Шахтера», однако сам специалист отказал украинскому клубу.