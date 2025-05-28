Стало известно, почему Луиш Каштру отказался возглавить Шахтер
Коуч «Дюнкерка» настроен остаться во Франции, где у него есть предложение от «Ланса»
45-летний главный тренер второлигового французского «Дюнкерка» Луиш Каштру в ближайшее время может сменить клуб.
Французская пресса подтверждает информацию Sport.ua о том, что Каштру отказал «Шахтеру» ради возможность остаться в Европе.
Ныне стало известно, что Каштру ведет активные переговоры с «Лансом» и заинтересован в переходе на работу коучем этого клуба.
Ранее французские источники отмечали, что «Шахтер» начал переговоры с Каштру, что случилось за несколько дней до официального коммюнике о назначении коучем «горняков» Арды Турана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джанлуиджи Доннарумма расположился на 4-й строчке рейтинга
Бутко, Рудько, Хобленко и другие намерены уйти из «Черноморца»