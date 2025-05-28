Стало известно, почему Луиш Каштру отказался возглавить Шахтер

45-летний главный тренер второлигового французского «Дюнкерка» Луиш Каштру в ближайшее время может сменить клуб.

Французская пресса подтверждает информацию Sport.ua о том, что Каштру отказал «Шахтеру» ради возможность остаться в Европе.

Ныне стало известно, что Каштру ведет активные переговоры с «Лансом» и заинтересован в переходе на работу коучем этого клуба.

Ранее французские источники отмечали, что «Шахтер» начал переговоры с Каштру, что случилось за несколько дней до официального коммюнике о назначении коучем «горняков» Арды Турана.