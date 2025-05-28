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  4. Стало известно, почему Луиш Каштру отказался возглавить Шахтер
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 12:08 |
909
1

Стало известно, почему Луиш Каштру отказался возглавить Шахтер

Коуч «Дюнкерка» настроен остаться во Франции, где у него есть предложение от «Ланса»

28 мая 2025, 12:08 |
909
1
Стало известно, почему Луиш Каштру отказался возглавить Шахтер
ФК Дюнкерк. Луиш Каштру

45-летний главный тренер второлигового французского «Дюнкерка» Луиш Каштру в ближайшее время может сменить клуб.

Французская пресса подтверждает информацию Sport.ua о том, что Каштру отказал «Шахтеру» ради возможность остаться в Европе.

Ныне стало известно, что Каштру ведет активные переговоры с «Лансом» и заинтересован в переходе на работу коучем этого клуба.

Ранее французские источники отмечали, что «Шахтер» начал переговоры с Каштру, что случилось за несколько дней до официального коммюнике о назначении коучем «горняков» Арды Турана.

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Алексей Сливченко Источник: Get French Football News
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