Луиш Каштру отказался возглавить Шахтер

45-летний наставник французского «Дюнкерка» из Лиги 2 Луиш Каштру не переберется в Украину, где интерес к его услугам проявлял «Шахтер».

По информации источников Sport.ua, переговоры «горняков» с португальцем не увенчались успехом. Наставник «Дюнкерка» отказался переезжать в Украину, дав понять, что намерен оставаться в Европе.

После этого «Шахтер» интенсифицировал переговоры с турком Ардой Тураном, и по данным инсайдера Фабрицио Романо, уже заключил с экс-коучем «Эюпспора» двухлетнее трудовое соглашение.

Напомним, сразу по завершении сезона-2024/25 в УПЛ «Шахтер» уволил с поста главного тренера боснийца Марино Пушича.