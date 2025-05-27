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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 10:02 | Обновлено 27 мая 2025, 10:03
1250
0

Луиш Каштру отказался возглавить Шахтер

Португалец не пожелал переезжать работать в Украину

27 мая 2025, 10:02 | Обновлено 27 мая 2025, 10:03
1250
0
Луиш Каштру отказался возглавить Шахтер
usldunkerque.com. Луиш Каштру

45-летний наставник французского «Дюнкерка» из Лиги 2 Луиш Каштру не переберется в Украину, где интерес к его услугам проявлял «Шахтер».

По информации источников Sport.ua, переговоры «горняков» с португальцем не увенчались успехом. Наставник «Дюнкерка» отказался переезжать в Украину, дав понять, что намерен оставаться в Европе.

После этого «Шахтер» интенсифицировал переговоры с турком Ардой Тураном, и по данным инсайдера Фабрицио Романо, уже заключил с экс-коучем «Эюпспора» двухлетнее трудовое соглашение.

Напомним, сразу по завершении сезона-2024/25 в УПЛ «Шахтер» уволил с поста главного тренера боснийца Марино Пушича.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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