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  4. Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 22:50 | Обновлено 25 мая 2025, 23:10
3848
22

Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру

Речь о португальском специалисте, но не о том, который уже работал с «горняками»

25 мая 2025, 22:50 | Обновлено 25 мая 2025, 23:10
3848
22
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
lequipe.fr. Луиш Каштру

Накануне донецкий «Шахтер» остался без главного тренера первой команды. После финального тура УПЛ-2024/25 против «Руха» (1:1) в отставку был отправлен босниец Марино Пушич.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что к назначению на пост коуча «горняков» близок экс-наставник турецкого «Эюпспора» Арда Туран, однако из Франции поступают новости, ставящие под сомнение приезд этого специалиста.

Отмечается, что «Шахтер» сделал предложение португальцу Луишу Каштру. Однако речь не о 63-летнем специалисте, который в 2019-2021 годах уже работал с «горняками», а о его 45-летнем соотечественнике, который ныне возглавляет «Дюнкерк» из французской Лиги 2.

Этот специалист работает в «Дюнкерке» с сентября 2023 года и помог команде со скромным бюджетом превратиться из аутсайдера Лиги 2 в коллектив, претендующий на повышение в классе. И пускай в плей-офф «Дюнкерк» все-таки не преуспел, однако Луиша Каштру во Франции хвалят за то, что он привил команде амбициозный стиль игры, ориентированный на владение мячом и атаку, отдавая предпочтение тренировкам, в которых акцент делается на работу с мячом.

Контракт Луиша Каштру с «Дюнкерком» действителен до лета 2027 года.

Также интерес к этому специалисту проявляет «Ланс».

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Шахтер Донецк новый тренер Шахтера Дюнкерк назначение тренера Арда Туран
Алексей Сливченко Источник: Footmercato
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Комментарии 23
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JSI
Дюнкерк продул Метцу за право сразится с Реймсом за право играть в Л1, сложно? Сейчас поясню. Дело в том, что кротов не хочет тренировать даже вонючий койот, тогда кроты решили схитрить и показали 20-ти долларовою купюру какому-то цыгану и пообещали табун лошадей, тот возбудился, поехал на бамбас, но потерялся...продолжение следует...
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+7
Dynamivetc
Вітаю, Шахтарь нагадує жінку з сайту знайомств 40+.
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+3
FunnyCat_____
Давайте уже Гаттузо на радость фанам всей Украины! Ну или сырну
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Тупо шукають чувака, який знає мову тих чуваків, яких ахмєтав скупив за останній рік 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Kiborg
Чуваки, следующим тренером подземных будет индеец из джунглей, где много диких бибизян
Ответить
+2
Remark
Треба ще в більш нижчих лігах пошукати, так точно вєрняк буде)
Ответить
+2
Серж
Табор уходит в небо
Ответить
+2
Magamed
чуваки можите мне назначит - денги лублю - кротам пєрвий лига абєспєчен
Ответить
+1
Игорь Украинский
Знову шило на мило
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+1
Harun Bakircioğlu
Арда Туран крайне странное назначение, авось Шахтер пронесет
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Павло
Чуваки, насправді вам потрібен не тренер, а перекладач -фізкультурник 
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0
Fitness.sports
Это уже очень и очень интересно
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0
Андрей⚒️
Учитывая новости от Фабрицио, предположу, что берут его в Ю19 или Шахтёр-2
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Ctrl+Alt+Del
Вернедуба беріть, поки ще можна.
Тормози
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-2
Первый Среди Равных
Чому б ні? Хай беруть. Кого б не призначили, всеодно це буде кіт в мішку, за великим рахунком. Після Пушича, якого Срна при призначенні назвав просто ідеальним тренером для Шахтаря з усіх яких він бачив, уже кожен тренер виглядить як експеримент. Сподіваюсь витягнемо щасливий лотерейний білет. 
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-3
Отаман
Навіть з бовдуром Пушичем, Шахтар з 4 трофеїв за два роки в Україні виграв 3, а фк ганьба суркіса та медведчука так і не змогли перемогти Шахтар коли був цей тренер Пушич
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
"Мова про португальського фахвіця". А той перший Каштру був який, японський? 
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-8
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