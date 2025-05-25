Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру

Накануне донецкий «Шахтер» остался без главного тренера первой команды. После финального тура УПЛ-2024/25 против «Руха» (1:1) в отставку был отправлен босниец Марино Пушич.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что к назначению на пост коуча «горняков» близок экс-наставник турецкого «Эюпспора» Арда Туран, однако из Франции поступают новости, ставящие под сомнение приезд этого специалиста.

Отмечается, что «Шахтер» сделал предложение португальцу Луишу Каштру. Однако речь не о 63-летнем специалисте, который в 2019-2021 годах уже работал с «горняками», а о его 45-летнем соотечественнике, который ныне возглавляет «Дюнкерк» из французской Лиги 2.

Этот специалист работает в «Дюнкерке» с сентября 2023 года и помог команде со скромным бюджетом превратиться из аутсайдера Лиги 2 в коллектив, претендующий на повышение в классе. И пускай в плей-офф «Дюнкерк» все-таки не преуспел, однако Луиша Каштру во Франции хвалят за то, что он привил команде амбициозный стиль игры, ориентированный на владение мячом и атаку, отдавая предпочтение тренировкам, в которых акцент делается на работу с мячом.

Контракт Луиша Каштру с «Дюнкерком» действителен до лета 2027 года.

Также интерес к этому специалисту проявляет «Ланс».