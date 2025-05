Фабрицио Романо: Туран станет новым тренером Шахтера

Бывший игрок «Барселоны» и «Атлетико» Мадрид, а сейчас турецкий тренер, Арда Туран в ближайшее время возглавит донецкий «Шахтер».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, специалист скоро подпишет контракт с клубом и будет представлен в роли нового коуча. Соглашение между клубом и тренером будет рассчитано до лета 2027 года.

Последним местом работы Турана был турецкий «Эюпспор», который он возглавлял в течение двух лет. Под его руководством команда провела 84 матча, одержав 45 побед, 14 ничьих и потерпев 25 поражений.

Напомним, что «горняки» попрощались с тренером Марино Пушичем после матча с «Рухом» в 30-м туре УПЛ (1:1).

🚨🇺🇦 Arda Turan will sign in as new Shakhtar Donetsk manager in the next days, agreement done and here we go!



Former Barça and Atlético midfielder will start new chapter at Shakhtar replacing coach Marino Pusic.



Understand the contract will be valid until June 2027. 🇹🇷 pic.twitter.com/M0CAizuKNs