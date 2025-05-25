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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 12:27 | Обновлено 25 мая 2025, 12:30
368
0

Незаменимый. Кабаев отметился уникальным достижением в составе Динамо

Владислав сыграл во всех матчах «бело-синих» в этом сезоне

25 мая 2025, 12:27 | Обновлено 25 мая 2025, 12:30
368
0
Незаменимый. Кабаев отметился уникальным достижением в составе Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кабаев

29-летний вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев стал единственным игроком «бело-синих» в сезоне 2024/25, который принял участие во всех матчах.

Владислав вместе с командой провел 48 поединков: 30 матчей в УПЛ, четыре в Кубке Украины, шесть в квалификации Лиги чемпионов и восемь в Лиге Европы.

В течение этого сезона Владислав оформил 10 результативных действий (четыре гола и шесть ассистов).

Напомним, что «Динамо» стало обладателем золотых медалей УПЛ, одержав 30-ю победу в чемпионатах.

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Владислав Кабаев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу статистика
Андрей Витренко Источник: Динамомания
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