Украина. Премьер лига25 мая 2025, 12:27 | Обновлено 25 мая 2025, 12:30
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Незаменимый. Кабаев отметился уникальным достижением в составе Динамо
Владислав сыграл во всех матчах «бело-синих» в этом сезоне
25 мая 2025, 12:27 | Обновлено 25 мая 2025, 12:30
368
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29-летний вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев стал единственным игроком «бело-синих» в сезоне 2024/25, который принял участие во всех матчах.
Владислав вместе с командой провел 48 поединков: 30 матчей в УПЛ, четыре в Кубке Украины, шесть в квалификации Лиги чемпионов и восемь в Лиге Европы.
В течение этого сезона Владислав оформил 10 результативных действий (четыре гола и шесть ассистов).
Напомним, что «Динамо» стало обладателем золотых медалей УПЛ, одержав 30-ю победу в чемпионатах.
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