Незаменимый. Кабаев отметился уникальным достижением в составе Динамо

29-летний вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев стал единственным игроком «бело-синих» в сезоне 2024/25, который принял участие во всех матчах.

Владислав вместе с командой провел 48 поединков: 30 матчей в УПЛ, четыре в Кубке Украины, шесть в квалификации Лиги чемпионов и восемь в Лиге Европы.

В течение этого сезона Владислав оформил 10 результативных действий (четыре гола и шесть ассистов).

Напомним, что «Динамо» стало обладателем золотых медалей УПЛ, одержав 30-ю победу в чемпионатах.