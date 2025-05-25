Пердута провел 300-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Ингульца» (1:1) стал 300-м для 34-летнего защитника «Ворсклы» Игоря Пердуты в чемпионатах Украины. Он стал 36-м футболистом, достигшим этого рубежа, но только 8-м, кому это удалось в рядах одного клуба.

В «Клуб 300» Игорь вошел через 13 лет 13 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 10 мая 2012 года в домашнем поединке бело-зеленых с «Металлистом» (2:2). 136 раз задействовал Пердуту в матчах УПЛ Василий Сачко, 71 – Юрий Максимов, 43 – Виктор Скрипник, 21 – Сергей Долганский, 18 – Виталий Косовский, 10 – Сергей Свистун и 1 – Николай Павлов.

К слову, поединок с «Ингульцом» оказался юбилейным и для 34-летнего хавбека полтавчан Александра Скляра, который стал 4-м игроком «Ворсклы», проведшим 250 матчей в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Игоря Пердуты в УПЛ

Матч Дата Соперник Счет 1-й 10.05.2012 Металлист 2:2 (д) 50-й 25.04.2015 Волынь 2:0 (д) 100-й 06.08.2017 Динамо 0:0 (д) 150-й 18.05.2019 Арсенал 2:0 (д) 200-й 26.07.2021 Днепр-1 2:2 (д) 250-й 23.09.2023 Кривбасс 1:4 (д) 300-й 23.05.2025 Ингулец 1:1 (г)

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей в УПЛ за один клуб