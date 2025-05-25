Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пердута провел 300-й матч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 11:46 | Обновлено 25 мая 2025, 11:54
133
0

Пердута провел 300-й матч в чемпионатах Украины

В УПЛ капитан «Ворсклы» дебютировал 10 мая 2012 года

25 мая 2025, 11:46 | Обновлено 25 мая 2025, 11:54
133
0
Пердута провел 300-й матч в чемпионатах Украины
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Матч против «Ингульца» (1:1) стал 300-м для 34-летнего защитника «Ворсклы» Игоря Пердуты в чемпионатах Украины. Он стал 36-м футболистом, достигшим этого рубежа, но только 8-м, кому это удалось в рядах одного клуба.

В «Клуб 300» Игорь вошел через 13 лет 13 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 10 мая 2012 года в домашнем поединке бело-зеленых с «Металлистом» (2:2). 136 раз задействовал Пердуту в матчах УПЛ Василий Сачко, 71 – Юрий Максимов, 43 – Виктор Скрипник, 21 – Сергей Долганский, 18 – Виталий Косовский, 10 – Сергей Свистун и 1 – Николай Павлов.

К слову, поединок с «Ингульцом» оказался юбилейным и для 34-летнего хавбека полтавчан Александра Скляра, который стал 4-м игроком «Ворсклы», проведшим 250 матчей в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Игоря Пердуты в УПЛ

Матч

Дата

Соперник

Счет

1-й

10.05.2012

Металлист

2:2 (д)

50-й

25.04.2015

Волынь

2:0 (д)

100-й

06.08.2017

Динамо

0:0 (д)

150-й

18.05.2019

Арсенал

2:0 (д)

200-й

26.07.2021

Днепр-1

2:2 (д)

250-й

23.09.2023

Кривбасс

1:4 (д)

300-й

23.05.2025

Ингулец

1:1 (г)

Игроки, проведшие наибольшее количество матчей в УПЛ за один клуб

Игрок

Клуб

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

426

2.

Владимир ЧЕСНАКОВ

Ворскла

353

3.

Дарио СРНА

Шахтер

339

4.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист

331

5.

Вячеслав ЧЕЧЕР

Металлург Д

321

6.

Руслан РОТАНЬ

Днепр

316

7.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

301

8.

Игорь ПЕРДУТА

Ворскла

300

9.

Олег ГУСЕВ

Динамо

296

10.

Арменд ДАЛЛКУ

Ворскла

292
По теме:
«Ребят из «Зари» я настроил»: Романчук – о решающем матче сезона
Фабрицио Романо: Туран станет новым тренером Шахтера
Незаменимый. Кабаев отметился уникальным достижением в составе Динамо
цифры и факты Игорь Пердута Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
Футбол | 24 мая 2025, 18:43 2
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад

Украинский голкипер мог привезти гол в свои ворота

Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Футбол | 24 мая 2025, 14:45 21
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название
Металлист 1925 решил сделать ребрендинг. Стало известно новое название

Клубподал заявку на регистрацию товарного знака ФК Харьков

Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Португалии
Футбол | 25.05.2025, 11:35
Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Португалии
Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Португалии
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Футбол | 24.05.2025, 13:57
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 25.05.2025, 11:51
Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Зейнеп Сонмез. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
Чемпион мира: «Этот боксер 100% победит Усика. Он его добьет»
24.05.2025, 02:51 1
Бокс
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
Анчелотти выбрал стартового вратаря на свой прощальный матч с Реалом
24.05.2025, 07:47 2
Футбол
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
Молния ударила в самолет, на борту которого находился третья ракетка мира
23.05.2025, 21:04 3
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
23.05.2025, 10:05 2
Хоккей
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
Петровский лифт: из УПЛ вылетела не команда Кобина, а клуб Поворознюка
24.05.2025, 12:10 8
Футбол
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
25.05.2025, 06:23 14
Футбол
Беллью объяснил, почему Уоррен решил подарить Усику Бентли
Беллью объяснил, почему Уоррен решил подарить Усику Бентли
24.05.2025, 03:29
Бокс
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
24.05.2025, 19:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем