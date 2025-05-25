Пердута провел 300-й матч в чемпионатах Украины
В УПЛ капитан «Ворсклы» дебютировал 10 мая 2012 года
Матч против «Ингульца» (1:1) стал 300-м для 34-летнего защитника «Ворсклы» Игоря Пердуты в чемпионатах Украины. Он стал 36-м футболистом, достигшим этого рубежа, но только 8-м, кому это удалось в рядах одного клуба.
В «Клуб 300» Игорь вошел через 13 лет 13 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 10 мая 2012 года в домашнем поединке бело-зеленых с «Металлистом» (2:2). 136 раз задействовал Пердуту в матчах УПЛ Василий Сачко, 71 – Юрий Максимов, 43 – Виктор Скрипник, 21 – Сергей Долганский, 18 – Виталий Косовский, 10 – Сергей Свистун и 1 – Николай Павлов.
К слову, поединок с «Ингульцом» оказался юбилейным и для 34-летнего хавбека полтавчан Александра Скляра, который стал 4-м игроком «Ворсклы», проведшим 250 матчей в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Игоря Пердуты в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
10.05.2012
|
Металлист
|
2:2 (д)
|
50-й
|
25.04.2015
|
Волынь
|
2:0 (д)
|
100-й
|
06.08.2017
|
Динамо
|
0:0 (д)
|
150-й
|
18.05.2019
|
Арсенал
|
2:0 (д)
|
200-й
|
26.07.2021
|
Днепр-1
|
2:2 (д)
|
250-й
|
23.09.2023
|
Кривбасс
|
1:4 (д)
|
300-й
|
23.05.2025
|
Ингулец
|
1:1 (г)
Игроки, проведшие наибольшее количество матчей в УПЛ за один клуб
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
426
|
2.
|
Владимир ЧЕСНАКОВ
|
Ворскла
|
353
|
3.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
339
|
4.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист
|
331
|
5.
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
Металлург Д
|
321
|
6.
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр
|
316
|
7.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
301
|
8.
|
Игорь ПЕРДУТА
|
Ворскла
|
300
|
9.
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
296
|
10.
|
Арменд ДАЛЛКУ
|
Ворскла
|
292
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