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  4. Новый тренер подписал контракт с Шахтером. Романо назвал его имя
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 01:33 | Обновлено 27 мая 2025, 01:54
840
1

Новый тренер подписал контракт с Шахтером. Романо назвал его имя

Выбор горняков все-таки пал на Арду Турана

27 мая 2025, 01:33 | Обновлено 27 мая 2025, 01:54
840
1
Новый тренер подписал контракт с Шахтером. Романо назвал его имя
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» только что подписал контракт с турецким тренером Ардой Тураном, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между специалистом и «горняками» будет действовать в течение 2 следующих сезонов, а официальное объявление сотрудничества состоится в ближайшие сутки.

Последним местом работы Турана был турецкий «Эюпспор», с которым он финишировал на 6-м месте в чемпионате Турции с 53 очками в 36 матчах.

В этом сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может возглавить Луиш Каштру.

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Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Фабрицио Романо новый тренер Шахтера
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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Oleksandr
Супер, нехай щастить у найкращому та самому титулованому клубі України - донецькому Шахтарі 💪🏻
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