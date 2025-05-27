Новый тренер подписал контракт с Шахтером. Романо назвал его имя

Донецкий «Шахтер» только что подписал контракт с турецким тренером Ардой Тураном, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между специалистом и «горняками» будет действовать в течение 2 следующих сезонов, а официальное объявление сотрудничества состоится в ближайшие сутки.

Последним местом работы Турана был турецкий «Эюпспор», с которым он финишировал на 6-м месте в чемпионате Турции с 53 очками в 36 матчах.

В этом сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может возглавить Луиш Каштру.