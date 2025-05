Новый тренер подписал контракт с Шахтером. Романо назвал его имя

Донецкий «Шахтер» только что подписал контракт с турецким тренером Ардой Тураном, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между специалистом и «горняками» будет действовать в течение 2 следующих сезонов, а официальное объявление сотрудничества состоится в ближайшие сутки.

Последним местом работы Турана был турецкий «Эюпспор», с которым он финишировал на 6-м месте в чемпионате Турции с 53 очками в 36 матчах.

В этом сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может возглавить Луиш Каштру.

🚨🇺🇦 Understand Arda Turan has just signed his contract as new Shakhtar Donetsk head coach.



Agreement sealed until June 2027 with director Srna and CEO Palkin, story confirmed.



Deal set to become official in 24h. 🇹🇷 pic.twitter.com/zkpB6RS4Ry