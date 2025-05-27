Новый тренер подписал контракт с Шахтером. Романо назвал его имя
Выбор горняков все-таки пал на Арду Турана
Донецкий «Шахтер» только что подписал контракт с турецким тренером Ардой Тураном, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, соглашение между специалистом и «горняками» будет действовать в течение 2 следующих сезонов, а официальное объявление сотрудничества состоится в ближайшие сутки.
Последним местом работы Турана был турецкий «Эюпспор», с которым он финишировал на 6-м месте в чемпионате Турции с 53 очками в 36 матчах.
В этом сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» может возглавить Луиш Каштру.
🚨🇺🇦 Understand Arda Turan has just signed his contract as new Shakhtar Donetsk head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2025
Agreement sealed until June 2027 with director Srna and CEO Palkin, story confirmed.
Deal set to become official in 24h. 🇹🇷 pic.twitter.com/zkpB6RS4Ry
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