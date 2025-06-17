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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в УПЛ
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 09:38 | Обновлено 17 июня 2025, 09:39
1539
3

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в УПЛ

«Александрия» объявила о трансфере Александра Мартынюка в «Металлист 1925»

17 июня 2025, 09:38 | Обновлено 17 июня 2025, 09:39
1539
3
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Александрия» официально объявила о трансфере Александра Мартынюка, который недавно дебютировал за национальную сборную Украины, в харьковский «Металлист 1925».

«Спасибо за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении.

Клубная пресс-служба не раскрывает деталей перехода. Украинские СМИ писали, что сумма трансфера составила около 1,5 миллиона евро.

Александр провел в составе «Александрии» 49 матчей, дебютировав за «горожан» 14 августа 2023 года. 11 июня 2025 года Александр дебютировал за национальную сборную Украины в матче против Новой Зеландии, где отметился голевой передачей.

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Александр Мартынюк Александрия Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
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Комментарии 3
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Iigor6583
Нікому буде грати в єврокубках. Будуть ганьбитися з гіблартарами і сан-марінами. Потрібно замість Олександрії заявити гідну команду, бо "звьозди" на чолі з фізруком ротанем кинули команду  напризволяще.
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0
Kапітошkа
Так Олександрію  по тихенько і розгребуть...
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0
Gargantua81
он стоит этих денег
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0
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