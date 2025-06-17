ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в УПЛ

«Александрия» официально объявила о трансфере Александра Мартынюка, который недавно дебютировал за национальную сборную Украины, в харьковский «Металлист 1925».

«Спасибо за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении.

Клубная пресс-служба не раскрывает деталей перехода. Украинские СМИ писали, что сумма трансфера составила около 1,5 миллиона евро.

Александр провел в составе «Александрии» 49 матчей, дебютировав за «горожан» 14 августа 2023 года. 11 июня 2025 года Александр дебютировал за национальную сборную Украины в матче против Новой Зеландии, где отметился голевой передачей.