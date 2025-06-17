Трубин объяснил, почему провалил матч против Бока Хуниорс на КЧМ-2025

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин поделился эмоциями после дебютного матча на КЧМ-2025, где «орлы» сыграли в результативную ничью с «Бока Хуниорс» (2:2).

У нас были шансы забить, чтобы не осталось никаких сомнений. Но допустили две ошибки в первом тайме — и они забили. Мы тоже забили дважды, но хотели больше голов и больше для Бенфики.

Болельщики «Боки» меня сильно удивили, но я этого от них и ожидал. Голы аргентинцев? Для меня не важно, кто забивает. Мы всегда хотим побеждать, у нас много игроков, которые могут забить. Ди Мария продолжает бороться, отдается по полной.

Мешала ли жара во Флориде? Это было сложно – впервые в жизни я почувствовал такую ​​жару. Но после нескольких дней мы уже лучше приспособились», – сказал Трубин.

Ранее стала известна оценка Анатолия за провальный матч против «Бока Хуниорс».