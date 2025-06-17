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  4. Источник: Рух может продать своего лидера в другой клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 10:27 |
259
0

Источник: Рух может продать своего лидера в другой клуб УПЛ

Юрий Климчук близок к смене клубной прописки

17 июня 2025, 10:27 |
259
0
Источник: Рух может продать своего лидера в другой клуб УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Климчук

Украинский полузащитник львовского «Руха» Юрий Климчук может сменить клубную прописку в Украинской Премьер-лиге, оставив расположение «желто-черных».

По информации источника, в услугах футболиста заинтересованы представители ковалевского «Колоса». Между клубами уже стартовали переговоры о возможном трансфере.

В прошлом сезоне Юрий провел 20 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что новый тренер Руха утвердил список спаррингов на межсезонье.

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Юрий Климчук Рух Львов Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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