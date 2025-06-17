Источник: Рух может продать своего лидера в другой клуб УПЛ
Юрий Климчук близок к смене клубной прописки
Украинский полузащитник львовского «Руха» Юрий Климчук может сменить клубную прописку в Украинской Премьер-лиге, оставив расположение «желто-черных».
По информации источника, в услугах футболиста заинтересованы представители ковалевского «Колоса». Между клубами уже стартовали переговоры о возможном трансфере.
В прошлом сезоне Юрий провел 20 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись одним голом и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что новый тренер Руха утвердил список спаррингов на межсезонье.
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