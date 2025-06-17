Источник: Рух может продать своего лидера в другой клуб УПЛ

Украинский полузащитник львовского «Руха» Юрий Климчук может сменить клубную прописку в Украинской Премьер-лиге, оставив расположение «желто-черных».

По информации источника, в услугах футболиста заинтересованы представители ковалевского «Колоса». Между клубами уже стартовали переговоры о возможном трансфере.

В прошлом сезоне Юрий провел 20 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что новый тренер Руха утвердил список спаррингов на межсезонье.