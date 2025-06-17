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Товарищеские матчи
17 июня 2025, 08:11 |
336
0

Соперником киевского Динамо на сборах станет финалист Кубка Австрии

О товарищеском матче с «бело-синими» объявил австрийский «Хартберг»

17 июня 2025, 08:11 |
336
0
Соперником киевского Динамо на сборах станет финалист Кубка Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Стало известно имя второго соперника киевского «Динамо» на тренировочных сборах, которые состоятся с 30 июня по 20 июля.

О спарринге с подопечными Александра Шовковского объявил финалист Кубка Австрии «Хартберг». Команды сыграют 7 июля, точное время начала поединка пока неизвестно.

Стоит отметить, что ранее о контрольном матче против «Динамо» объявил «Мидтьюлланд», который выступает в чемпионате Дании.

Киевский колектив выйдет из отпуска 23 июня, в течении двух дней футболисты пройдут медосмотр, после чего будут заниматься на клубной базе. 30 июня «бело-синие» отправятся в Австрию, где проведут несколько товарищеских матчей, чтобы лучше подготовиться к старту в Лиге чемпионов.

«Хартберг» занял восьмое место в чемпионате Австрии и получил шанс побороться за путевку в Лигу конференций, но проиграл в плей-офф.

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Динамо Киев Александр Шовковский Хартберг товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Николай Титюк Источник
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