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Товарищеские матчи
16 июня 2025, 11:37 |
1352
1

Стал известен первый соперник киевского Динамо на тренировочных сборах

Подопечные Александра Шовковского сыграют 9 июля против «Мидтьюлланда» в Австрии

16 июня 2025, 11:37 |
1352
1
Стал известен первый соперник киевского Динамо на тренировочных сборах
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Стало известно, с какой командой сыграет первый товарищеский матч киевское «Динамо» на учебно-тренировчных сборах.

Датский «Мидтьюлланд» анонсировал поединок с украинским коллективом в своих социальных сетях. Поединок состоится 9 июля.

Подопечные Александра Шовковского выйдут из отпуска 23 июня, а в течении двух следующих дней футболисты пройдут медосмотр. 30 июня «бело-синие» отправятся в Австрию, где до 20 июля будут готовиться к старту нового сезона.

Киевский клуб занял первое место в чемпионате Украины, которое позволит начать свой путь в Лиге чемпионов с раунда квалификации. Первый матч в европейской кампании 2025/26 будет сыгран 22 или 23 июня. Соперник пока неизвестен.

«Мидтьюлланд» стал вторым в чемпионате Дании, но проиграл лидеру – «Копенгагену» – всего один бал и попал в Лигу Европы.

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Динамо Киев Мидтьюлланд товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Mark4854590
Досить міцний суперник. Не нижчий рівнем за Динамо
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