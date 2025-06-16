Стал известен первый соперник киевского Динамо на тренировочных сборах
Подопечные Александра Шовковского сыграют 9 июля против «Мидтьюлланда» в Австрии
Стало известно, с какой командой сыграет первый товарищеский матч киевское «Динамо» на учебно-тренировчных сборах.
Датский «Мидтьюлланд» анонсировал поединок с украинским коллективом в своих социальных сетях. Поединок состоится 9 июля.
Подопечные Александра Шовковского выйдут из отпуска 23 июня, а в течении двух следующих дней футболисты пройдут медосмотр. 30 июня «бело-синие» отправятся в Австрию, где до 20 июля будут готовиться к старту нового сезона.
Киевский клуб занял первое место в чемпионате Украины, которое позволит начать свой путь в Лиге чемпионов с раунда квалификации. Первый матч в европейской кампании 2025/26 будет сыгран 22 или 23 июня. Соперник пока неизвестен.
«Мидтьюлланд» стал вторым в чемпионате Дании, но проиграл лидеру – «Копенгагену» – всего один бал и попал в Лигу Европы.
Vi kan nu løfte sløret for to træningskampe yderligere ⇩— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) June 16, 2025
9. juli mod Dynamo Kyiv i 🇦🇹
13. juli mod Slovan Bratislava i 🇸🇰
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