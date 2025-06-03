Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Бирмингеме
3 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) начнет выступления на травяном турнире WTA 125 в Бирмингеме, Великобритания.
В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Швейцарии Ребеки Масаровой (WTA 121). Поединок состоится четвертым запуском на корте №2 после игры Эала – Фругвиртова. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния во втором раунде поборется против Виктории Голубич.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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