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  4. Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 июня 2025, 12:26 |
48
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Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Бирмингеме

03 июня 2025, 12:26 |
48
0
Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Дарья Снигур

3 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) начнет выступления на травяном турнире WTA 125 в Бирмингеме, Великобритания.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Швейцарии Ребеки Масаровой (WTA 121). Поединок состоится четвертым запуском на корте №2 после игры Эала – Фругвиртова. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния во втором раунде поборется против Виктории Голубич.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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