Дарья Снигур – Ребека Масарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) начнет выступления на травяном турнире WTA 125 в Бирмингеме, Великобритания.

В 1/16 финала украинка сыграет против представительницы Швейцарии Ребеки Масаровой (WTA 121). Поединок состоится четвертым запуском на корте №2 после игры Эала – Фругвиртова. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния во втором раунде поборется против Виктории Голубич.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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