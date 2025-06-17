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  4. Угроза для грандов? Металлист 1925 намерен подписать минимум шесть игроков
Украина. Премьер лига
17 июня 2025, 08:29 |
1139
0

Угроза для грандов? Металлист 1925 намерен подписать минимум шесть игроков

Харьковский клуб ведет переговоры о переходе Мартынюка, Павлюка, намерен забрать Шепелева

17 июня 2025, 08:29 |
1139
0
Угроза для грандов? Металлист 1925 намерен подписать минимум шесть игроков
ФК Александрия. Александр Мартынюк

Харьковский «Металлист 1925» намерен серьезно усилить свой состав после того, как пробился в Украинскую Премьер-лигу.

На данный момент известно, что в сезоне 2025/26 игроками харьковского коллектива станут защитник Илья Крупский, полузащитник Иван Калюжный, вингер Денис Антюх и защитник Евгений Павлюк.

По информации источника, ведутся переговоры о трансфере защитника Александра Мартынюка, который является игроком «Александрии». Серебряный призер готов отдать своего футболиста, но требует за него 1,5 млн долларов.

Кроме того, «Металлист 1925» намерен подписать полузащитника Владислава Шепелева – 28-летний игрок получит статус свободного агента, так как у него заканчивается контракт с «Александрией».

Новичок элитного дивизиона также намерен усилить позицию центрального нападающего, так как нигерийский легионер Кристиан Мба забил всего один гол в десяти матчах за харьковский клуб.

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Металлист 1925 Илья Крупский Иван Калюжный Денис Антюх Евгений Павлюк Александр Мартынюк Владислав Шепелев Кристиан Мба трансферы трансферы УПЛ свободный агент Виктор Вацко
Николай Титюк Источник: Вацко Live
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