Угроза для грандов? Металлист 1925 намерен подписать минимум шесть игроков

Харьковский «Металлист 1925» намерен серьезно усилить свой состав после того, как пробился в Украинскую Премьер-лигу.

На данный момент известно, что в сезоне 2025/26 игроками харьковского коллектива станут защитник Илья Крупский, полузащитник Иван Калюжный, вингер Денис Антюх и защитник Евгений Павлюк.

По информации источника, ведутся переговоры о трансфере защитника Александра Мартынюка, который является игроком «Александрии». Серебряный призер готов отдать своего футболиста, но требует за него 1,5 млн долларов.

Кроме того, «Металлист 1925» намерен подписать полузащитника Владислава Шепелева – 28-летний игрок получит статус свободного агента, так как у него заканчивается контракт с «Александрией».

Новичок элитного дивизиона также намерен усилить позицию центрального нападающего, так как нигерийский легионер Кристиан Мба забил всего один гол в десяти матчах за харьковский клуб.