Экс-игрок Динамо и Шахтера договорился о сотрудничестве с Черноморцем

Бывший голкипер киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и сборной Украины Александр Рыбка договорился о сотрудничестве с одесским «Черноморцем».

38-летний футболист, который завершил профессиональную карьеру, будет работать тренером вратарей в составе «моряков». Об этом сообщил наставник «Черноморца» Александр Кучер.

«Хотелось бы проанонсировать изменения в тренерском штабе. Мы пригласили тренером вратарей известного специалиста, только что завершившего карьеру игрока, в прошлом голкипера сборной Украины, «Динамо», «Шахтера» Александра Рыбку».

Во время своей профессиональной карьере Рыбка играл в чемпионате Украины, имеет опыт выступлений за клубы из Турции, Латвии и Азербайджана. Провел десятки поединков за сборные Украины разных возрастов.

По итогам сезона 2024/25 «Черноморец» занял последнее место в турнирной таблице и покинул элитный дивизион.