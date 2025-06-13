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Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 22:27 |
909
0

Источник: экс-голкипер Шахтера, Динамо и сборной Украины завершил карьеру

Александр Рыбка повесил перчатки на гвоздь в возрасте 38 лет

13 июня 2025, 22:27 |
909
0
Источник: экс-голкипер Шахтера, Динамо и сборной Украины завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Рыбка

Бывший голкипер киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и сборной Украины Александр Рыбка завершил профессиональную карьеру.

Именитый футболист решил повесить перчатки на гвоздь в возрасте 38 лет.

В нынешнем сезоне Рыбка играл в составе киевской «Оболони», где провел три матча, в которых пропустил семь голов. Его контракт с «пивоварами» истекает 30 июня 2025 года.

Во время своей профессиональной карьере вратарь долго играл в чемпионате Укаины, имеет опыт выступлений за клубы из Турции, Латвии и Азербайджана. Провел десятки поединков за сборные Украины разных возрастов.

Рыбка четыре раза становился чемпионом УПЛ (3 – «Динамо», 1 – «Шахтер») и обладателем Кубка Украины (3 – «Динамо», 1 – «Шахтер»), выигриывал Суперкубок Украины с киевским клубом.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Александр Рыбка завершение карьеры
Николай Титюк Источник: Telegram
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