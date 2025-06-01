Самым старшим участником УПЛ-2024/25 стал 37-летний Александр Рыбка
Список самых молодых игроков чемпионата возглавил 16-летний Данила Слива
В сезоне-2024/25 приняли участие 12 футболистов в возрасте свыше 34-х лет. Самым старшим среди голкиперов стал страж ворот «Оболони» Александр Рыбка – 37 лет 199 дней, среди полевых игроков – полузащитник ЛНЗ Денис Олейник – 37 лет 181 день, а среди легионеров – бразильский защитник «Полесья» Лукас Тейлор – 30 лет 29 дней.
Компанию ветеранам составили 29 «юнцов» возрастом менее 19 лет. Самым молодым из полевых игроков стал нападающий «Руха» Данила Слива – 16 лет 131 день, а среди голкиперов – его одноклубник Егор Клименко –17 лет 137 дней. Список легионеров-юниоров возглавил конголезский хавбек «Полесья» Джерри Йока – 18 лет 42 дня.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные участники сезона-2024/25
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
37 лет 199 дней
|
Александр РЫБКА
|
Оболонь
|
26.10.2024
|
Карпаты
|
0:1 (н)
|
37 лет 181 день
|
Денис ОЛЕЙНИК
|
ЛНЗ
|
14.12.2024
|
Александрия
|
1:1 (г)
|
37 лет 17 дней
|
Богдан КОГУТ
|
Верес
|
27.10.2024
|
Ворскла
|
2:2 (д)
|
35 лет 294 дня
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Черноморец
|
24.05.2025
|
Александрия
|
0:0 (д)
|
35 лет 213 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
24.05.2025
|
Колос
|
1:1 (д)
|
35 лет 119 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
05.12.2024
|
Ворскла
|
3:1 (г)
|
35 лет 99 дней
|
Артем СИТАЛО
|
Ингулец
|
08.11.2024
|
Динамо
|
2:5 (г)
|
34 года 348 дней
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
Кривбасс
|
30.03.2025
|
Ворскла
|
1:0 (г)
|
34 года 273 дня
|
Сергей ЛОГИНОВ
|
Александрия
|
24.05.2025
|
Черноморец
|
0:0 (г)
|
34 года 189 дней
|
Игорь ПЕРДУТА
|
Ворскла
|
23.05.2025
|
Ингулец
|
1:1 (г)
|
34 года 131 день
|
Богдан БУТКО
|
Черноморец
|
24.05.2025
|
Александрия
|
0:0 (д)
|
34 года 86 дней
|
Александр СКЛЯР
|
Ворскла
|
23.05.2025
|
Ингулец
|
1:1 (г)
* на день последнего матча.
Самые молодые участники сезона-2024/25
|
Возраст*
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
16 лет 131 день
|
Данила СЛИВА
|
Рух
|
25.08.2024
|
Заря
|
3:0 (д)
|
16 лет 203 дня
|
Мухаммад ДЖУРАБАЕВ
|
Рух
|
25.08.2024
|
Заря
|
3:0 (д)
|
16 лет 249 дней
|
Артем ЧЕРНЫЙ
|
Оболонь
|
30.11.2024
|
Левый берег
|
1:1 (г)
|
16 лет 358 дней
|
Арсен ЗАЛИПКА
|
Рух
|
02.05.2025
|
Кривбасс
|
0:0 (д)
|
17 лет 15 дней
|
Александр КАМЕНСКИЙ
|
Кривбасс
|
06.10.2024
|
Динамо
|
1:2 (г)
|
17 лет 66 дней
|
Антон ВЫДРИЧ
|
Верес
|
06.04.2025
|
Шахтер
|
0:3 (г)
|
17 лет 77 дней
|
Богдан КИРИКОВИЧ
|
Рух
|
02.05.2025
|
Кривбасс
|
0:0 (д)
|
17 лет 137 дней
|
Егор КЛИМЕНКО
|
Рух
|
18.05.2025
|
Левый берег
|
0:1 (г)
|
18 лет 16 дней
|
Федор ЗАДОРОЖНЫЙ
|
Заря
|
02.12.2024
|
Карпаты
|
2:1 (д)
|
18 лет 18 дней
|
Денис МАРЧЕНКО
|
Оболонь
|
23.02.2025
|
Ворскла
|
1:0 (д)
|
18 лет 42 дня
|
Джерри ЙОКА
|
Полесье
|
25.08.2024
|
Оболонь
|
4:0 (д)
|
18 лет 43 дня
|
Иван ДЕНИСОВ
|
Рух
|
10.05.2025
|
Верес
|
2:0 (д)
* на день первого матча.
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