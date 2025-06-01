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  4. Самым старшим участником УПЛ-2024/25 стал 37-летний Александр Рыбка
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 11:34 | Обновлено 01 июня 2025, 11:40
350
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Самым старшим участником УПЛ-2024/25 стал 37-летний Александр Рыбка

Список самых молодых игроков чемпионата возглавил 16-летний Данила Слива

01 июня 2025, 11:34 | Обновлено 01 июня 2025, 11:40
350
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Самым старшим участником УПЛ-2024/25 стал 37-летний Александр Рыбка
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Рыбка

В сезоне-2024/25 приняли участие 12 футболистов в возрасте свыше 34-х лет. Самым старшим среди голкиперов стал страж ворот «Оболони» Александр Рыбка – 37 лет 199 дней, среди полевых игроков – полузащитник ЛНЗ Денис Олейник – 37 лет 181 день, а среди легионеров – бразильский защитник «Полесья» Лукас Тейлор – 30 лет 29 дней.

Компанию ветеранам составили 29 «юнцов» возрастом менее 19 лет. Самым молодым из полевых игроков стал нападающий «Руха» Данила Слива – 16 лет 131 день, а среди голкиперов – его одноклубник Егор Клименко –17 лет 137 дней. Список легионеров-юниоров возглавил конголезский хавбек «Полесья» Джерри Йока – 18 лет 42 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники сезона-2024/25

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

37 лет 199 дней

Александр РЫБКА

Оболонь

26.10.2024

Карпаты

0:1 (н)

37 лет 181 день

Денис ОЛЕЙНИК

ЛНЗ

14.12.2024

Александрия

1:1 (г)

37 лет 17 дней

Богдан КОГУТ

Верес

27.10.2024

Ворскла

2:2 (д)

35 лет 294 дня

Ярослав РАКИЦКИЙ

Черноморец

24.05.2025

Александрия

0:0 (д)

35 лет 213 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

24.05.2025

Колос

1:1 (д)

35 лет 119 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

05.12.2024

Ворскла

3:1 (г)

35 лет 99 дней

Артем СИТАЛО

Ингулец

08.11.2024

Динамо

2:5 (г)

34 года 348 дней

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Кривбасс

30.03.2025

Ворскла

1:0 (г)

34 года 273 дня

Сергей ЛОГИНОВ

Александрия

24.05.2025

Черноморец

0:0 (г)

34 года 189 дней

Игорь ПЕРДУТА

Ворскла

23.05.2025

Ингулец

1:1 (г)

34 года 131 день

Богдан БУТКО

Черноморец

24.05.2025

Александрия

0:0 (д)

34 года 86 дней

Александр СКЛЯР

Ворскла

23.05.2025

Ингулец

1:1 (г)

* на день последнего матча.

Самые молодые участники сезона-2024/25

Возраст*

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

16 лет 131 день

Данила СЛИВА

Рух

25.08.2024

Заря

3:0 (д)

16 лет 203 дня

Мухаммад ДЖУРАБАЕВ

Рух

25.08.2024

Заря

3:0 (д)

16 лет 249 дней

Артем ЧЕРНЫЙ

Оболонь

30.11.2024

Левый берег

1:1 (г)

16 лет 358 дней

Арсен ЗАЛИПКА

Рух

02.05.2025

Кривбасс

0:0 (д)

17 лет 15 дней

Александр КАМЕНСКИЙ

Кривбасс

06.10.2024

Динамо

1:2 (г)

17 лет 66 дней

Антон ВЫДРИЧ

Верес

06.04.2025

Шахтер

0:3 (г)

17 лет 77 дней

Богдан КИРИКОВИЧ

Рух

02.05.2025

Кривбасс

0:0 (д)

17 лет 137 дней

Егор КЛИМЕНКО

Рух

18.05.2025

Левый берег

0:1 (г)

18 лет 16 дней

Федор ЗАДОРОЖНЫЙ

Заря

02.12.2024

Карпаты

2:1 (д)

18 лет 18 дней

Денис МАРЧЕНКО

Оболонь

23.02.2025

Ворскла

1:0 (д)

18 лет 42 дня

Джерри ЙОКА

Полесье

25.08.2024

Оболонь

4:0 (д)

18 лет 43 дня

Иван ДЕНИСОВ

Рух

10.05.2025

Верес

2:0 (д)

* на день первого матча.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Серж
Данило Слива. Читаю Данило Сильва. Думаю и как бразилу несовершеннолетнего заявить дали
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