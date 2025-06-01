Самым старшим участником УПЛ-2024/25 стал 37-летний Александр Рыбка

В сезоне-2024/25 приняли участие 12 футболистов в возрасте свыше 34-х лет. Самым старшим среди голкиперов стал страж ворот «Оболони» Александр Рыбка – 37 лет 199 дней, среди полевых игроков – полузащитник ЛНЗ Денис Олейник – 37 лет 181 день, а среди легионеров – бразильский защитник «Полесья» Лукас Тейлор – 30 лет 29 дней.

Компанию ветеранам составили 29 «юнцов» возрастом менее 19 лет. Самым молодым из полевых игроков стал нападающий «Руха» Данила Слива – 16 лет 131 день, а среди голкиперов – его одноклубник Егор Клименко –17 лет 137 дней. Список легионеров-юниоров возглавил конголезский хавбек «Полесья» Джерри Йока – 18 лет 42 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные участники сезона-2024/25

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 37 лет 199 дней Александр РЫБКА Оболонь 26.10.2024 Карпаты 0:1 (н) 37 лет 181 день Денис ОЛЕЙНИК ЛНЗ 14.12.2024 Александрия 1:1 (г) 37 лет 17 дней Богдан КОГУТ Верес 27.10.2024 Ворскла 2:2 (д) 35 лет 294 дня Ярослав РАКИЦКИЙ Черноморец 24.05.2025 Александрия 0:0 (д) 35 лет 213 дней Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 24.05.2025 Колос 1:1 (д) 35 лет 119 дней Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 05.12.2024 Ворскла 3:1 (г) 35 лет 99 дней Артем СИТАЛО Ингулец 08.11.2024 Динамо 2:5 (г) 34 года 348 дней Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ Кривбасс 30.03.2025 Ворскла 1:0 (г) 34 года 273 дня Сергей ЛОГИНОВ Александрия 24.05.2025 Черноморец 0:0 (г) 34 года 189 дней Игорь ПЕРДУТА Ворскла 23.05.2025 Ингулец 1:1 (г) 34 года 131 день Богдан БУТКО Черноморец 24.05.2025 Александрия 0:0 (д) 34 года 86 дней Александр СКЛЯР Ворскла 23.05.2025 Ингулец 1:1 (г)

* на день последнего матча.

Самые молодые участники сезона-2024/25

Возраст* Игрок Клуб Дата Соперник Счет 16 лет 131 день Данила СЛИВА Рух 25.08.2024 Заря 3:0 (д) 16 лет 203 дня Мухаммад ДЖУРАБАЕВ Рух 25.08.2024 Заря 3:0 (д) 16 лет 249 дней Артем ЧЕРНЫЙ Оболонь 30.11.2024 Левый берег 1:1 (г) 16 лет 358 дней Арсен ЗАЛИПКА Рух 02.05.2025 Кривбасс 0:0 (д) 17 лет 15 дней Александр КАМЕНСКИЙ Кривбасс 06.10.2024 Динамо 1:2 (г) 17 лет 66 дней Антон ВЫДРИЧ Верес 06.04.2025 Шахтер 0:3 (г) 17 лет 77 дней Богдан КИРИКОВИЧ Рух 02.05.2025 Кривбасс 0:0 (д) 17 лет 137 дней Егор КЛИМЕНКО Рух 18.05.2025 Левый берег 0:1 (г) 18 лет 16 дней Федор ЗАДОРОЖНЫЙ Заря 02.12.2024 Карпаты 2:1 (д) 18 лет 18 дней Денис МАРЧЕНКО Оболонь 23.02.2025 Ворскла 1:0 (д) 18 лет 42 дня Джерри ЙОКА Полесье 25.08.2024 Оболонь 4:0 (д) 18 лет 43 дня Иван ДЕНИСОВ Рух 10.05.2025 Верес 2:0 (д)

* на день первого матча.