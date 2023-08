Источник: Ромелу Лукаку – игрок Ромы

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку переходит в итальянскую «Рому».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, достигнута договоренность между клубами по аренде футболиста.

30-летний нападающий переходит в римский клуб на правах годовой аренды без права выкупа. «Челси» получит 5 миллионов фунтов за аренду игрока, сам нападающий заработает около 7 миллионов фунтов.

В сезоне-2022/2023 Ромелу Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отличился 14 голами и семью результативными передачами.

