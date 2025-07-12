Мусиала травмирован. 6 топ-вариантов новой «десятки» для «Баварии»

Не обошлось: Мусиала из-за повреждения пропустит до пяти месяцев. Первый взгляд на травму не обманул. К сожалению. Летом «Бавария» собиралась искать левого вингера, потому что ни Коман, ни Гнабри, ни Сане (он уже ушел) не давали того качества в атаке, которое могли предложить Кейн, Олисе и Мусиала. Теперь проблемных позиций аж 2, ведь качественной «десятки» у «Баварии» без Джамала нет (иначе в первом матче с «Интером» на позиции не играл бы Герейро). Значит, планы меняются. «Бавария» не любит тратить много, а отдавать много денег дважды за лето – точно не ее случай. Поэтому ей нужно быть изобретательной. Лучший вариант – подписать кого-то, кто будет играть «десятку» полгода, а после либо будет готов присесть на скамейку запасных, либо сдвинуться на другую позицию, лучше всего – на левый фланг атаки. Сейчас задача не просто заменить Мусиалу – отработать еще и стратегически.

Этот материал – о лучших вариантах для «Баварии» в долгосрочной перспективе. Ищем футболиста на роль «десятки» на полгода, который, кроме того, является универсалом, поэтому сможет сменить амплуа зимой.

Хави Симонс («Лейпциг»)

Пожалуй, лучший и самый очевидный вариант. Во-первых, сам Хави – очень крутой. Возьмем 2 последних сезона, которые он провел в РБ. В обоих – лучший по оценке от Whoscored. То есть и в успешный для «быков» год (финиш в топ-4), и в неудачный (завершение вне зоны еврокубков) Симонс – главный на поле. Это важный момент, ведь, знаете, как бывает: иногда футболист либо только тянет на себе слабую команду (а в сильной теряется), либо играет хорошо только в коллективе с поставленной игрой (а вне системы не впечатляет). Но Хави гарантирует качество при любом сценарии, при любой игре его партнеров. Он выступает хорошо почти всегда, поэтому и его оценка не просто самая высокая – лучшая с запасом. Он главный в атаке РБ, потому что и генерирует шансы, и реализует их. Лучший в составе команды по количеству ключевых пасов (51, у Раума – 48, у других – максимум 29), а еще – третий после Шешко и Опенды по количеству ударов (у тех 78 и 68, у него – 50). Это не игрок только одного скилла.

У него их много, и один из них – универсальность. Это и есть «во-вторых». Симонс в свое время ушел из «Барселоны» в «ПСЖ», потому что хотел играть. И покинул Париж по той же причине. Поэтому неудивительно, что Хави может закрыть несколько позиций: когда мотивирован гарантировать себе минуты на поле, учишься приносить пользу на всех его участках. Больше всего матчей в сезоне Симонс провел как «десятка», вторая наиболее «популярная» его позиция – на левом фланге, третья – на правом. Справа только забивал, слева в основном ассистировал, из центра – и то, и другое. Хави, если перейдет в «Баварию», продолжит выступать в комфортном для себя чемпионате, как минимум полгода – еще и на комфортной позиции. А дальше сможет побороться с Мусиалой за право играть в центре. Потому что Джамал также мог бы перейти на левую сторону, если бы пришлось. Единственная проблема – цена. 80 миллионов – много, а 80 миллионов + полгода с Команом/Гнабри слева – еще и больно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Ник Вольтемаде («Штутгарт»)

Говорят, «швабы» хотят от «Баварии» за футболиста 100 миллионов. Конечно, они несколько завышают ценник – но и клуб из Мюнхена, если верить СМИ, предлагает только 50 за одного из главных молодых талантов страны. Так было до травмы Мусиалы. Возможно, «Бавария» теперь готова накинуть несколько десятков миллионов сверху. Или «Штутгарт» теперь точно не согласится на предложение меньше 100-а. Денежный вопрос здесь – сложный. Но футболист и «Бавария» уже договорились, а вариант – действительно стоящий больших затрат. Потому что Вольтемаде – топ. Только на выборке в полгода, это правда, но какие это были полгода! Игрок успел оформить 12+2 в чемпионате за сезон. Затем поехал на молодежное Евро – сыграл в финале и показателем 6+3 в 5-и матчах доказал, что уже точно перерос «детский» уровень. Имеет рост 1.98 м, но в топ-3 лучших в «Штутгарте» по среднему количеству удачных попыток дриблинга за матч. Среди этой тройки – лучший по среднему показателю заработанных на себе фолов.

Техничный гигант – это редкость. Сразу вспоминается из последних Ибрагимович… и все. Вольтемаде большинство матчей в сезоне отыграл как нападающий, но он не то чтобы «девятка», потому что любит стартовать из глубины и создавать для себя шансы, а не только их реализовывать. Ник в «Баварии» не был бы точной копией Мусиалы по функционалу, но также создавал бы опасность и моменты. Хуже бы делал последнее для партнеров, но, очень вероятно, больше бы забивал из-за своих рывков в штрафную площадку. Сейчас у «Баварии» есть проблема: Кейн уходит в глубину для розыгрыша, поэтому часто не успевает оказаться на острие, когда это необходимо. Поэтому решающие удары наносят Олисе, Гнабри, Коман, и все названные имеют свои достоинства, но не являются топ-бомбардирами. Вольтемаде мог бы быть тем, кто оказывается на ударной позиции и реализует свой топ-шанс. А еще он до сих пор не является звездой масштаба Симонса и не станет ею через полгода – когда вернется Мусиала, согласится быть главным запасным команды. Если что, еще и Кейна сможет подменить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Вольтемаде

Доминик Собослаи («Ливерпуль»)

Клопп играл в 3 форварда – и Слот также играет с тройкой впереди. Клопп имел 4 защитника – и Слот тоже. Клопп выставлял схему с тройкой в центре поля – и Слот делал то же самое. Единственное существенное различие в построении – расположение полузащитников. Если у немецкого специалиста была пара «восьмерок» и «шестерка», то базовая формация нидерландского – те же две «восьмерки» и «десятка». Слот «лишь» перевернул треугольник – и сразу Собослаи стал чрезвычайно важным. 39 раз в сезоне выходил в основе на позиции под нападающим. Не то чтобы он создавал слишком много голевых моментов в этих матчах (7+7), но точно был полезен. Однако Слот хочет большего. Поэтому летом «Ливерпуль» приобрел Вирца. Есть шанс, что Флориан будет играть слева или на острие, но это не самое лучшее использование немца. Футболист является одним из лучших в мире по умению находить пространство между линиями обороны соперника. Чтобы применить этот его навык на все 100%, нужно использовать его как «десятку».

Тогда где будет играть Собослаи? Он и в течение предыдущего сезона иногда выпадал из стартового состава, поэтому если Вирц заиграет – может присесть на скамейку запасных очень прочно. Макалистер – безумный универсал, Гравенберх – один из стержневых футболистов структуры игры команды. Собослаи мог бы попытаться навязать конкуренцию... но зачем? Проще пойти туда, где он нужен. Например, отправиться в Мюнхен. Даст ли Собослаи «Баварии» тонну голевых действий? Нет, он будет ассистировать и забивать не так часто, как это делал бы Мусиала. Однако он уже играл в Бундеслиге, умеет на топ-уровне выполнять стандарты и не обойдется «Баварии» так дорого, как вышеупомянутые исполнители. Сначала сможет закрыть позицию под нападающим, а затем опуститься ниже. Все равно в «Баварии» футболисты центра поля очень сильно вовлечены в атаку. Весной мы могли бы увидеть Собослаи в паре с Киммихом в центре поля. Пока Павлович «созревает», а Горецка чередует хорошие и плохие отрезки, венгр может гарантировать качество.

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Омар Мармуш («Манчестер Сити»)

В течение предыдущего сезона египтянин поиграл на всех позициях в атаке, а еще один раз – центрального полузащитника. Безумный универсал. Он не является типичной «десяткой», но стилистически этой «Баварии» помог бы. Когда писал о Вольтемаде, то упоминал о том, что тот любит и умеет заполнять штрафную площадь. Так вот, Мармуш – такой же. Кейн, по мнению Компани, очень нужен в розыгрыше? И пусть, тогда стабильно на ударной позиции будет оказываться Мармуш. Но египтянин еще и сам моменты создает, поэтому, возможно, будет разыгрывать именно он – а Кейн наконец-то сыграет нападающего, а не плеймейкера. Варианты есть. Против «Ман Сити» в чемпионате Англии команды выставляют автобус, поэтому элитные рывки Мармуша – ненужные. Ему просто некуда забегать. В Германии другой футбол, здесь даже «Баварии» дают пространство в атаке. Здесь у него будут зоны для забеганий. Футболист одного приема? Ну как вам сказать... Если бы он не перебрался в Англию зимой, почти наверняка выиграл бы бомбардирскую гонку Б1. Прием работает.

На клубном ЧМ Мармуш только один раз отыграл больше тайма – в дебютном поединке. Далее – 75 минут за 3 матча. Гвардиола уже говорил, что его состав слишком большой, поэтому кто-то уйдет – и, вероятно, этих «кого-то» он и использовал относительно мало на клубном ЧМ (зачем играть только теми, на кого не рассчитываешь?). Мармуш точно не является незаменимым для «Ман Сити». Тем более после приобретения Шерки. Теперь «горожане» имеют именно «десятку». И «девятку» в виде Холанда также имеют. Где-то впереди еще будет играть Фоден. Очень повезет, если Мармуш получит место в основе на одном из флангов, но скорее всего нет. Он не то чтобы не нужен Гвардиоле совсем – но точно не настолько, чтобы уговаривать его остаться в клубе. Недавно «Ман Сити» отдал в аренду Уокера на 2 года с правом выкупа за 5 миллионов – ну совсем смешно. Политика «горожан» с Гвардиолой в отношении продаж такова, что желающий уйти может уйти легко, не за все деньги мира. Мармуша брали за 75 – согласятся отдать за 60-65.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Браим Диас («Реал Мадрид»)

«Бавария» уже арендовала у испанских топ-клубов «десятку» с правом выкупа. Сначала это был Хамес, потом – Коутиньо. Никого не приобрела в итоге, но оба приносили пользу. Так вот: почему не провернуть это еще раз? Аренда на год, выкуп – условные 60-70 миллионов. Сейчас, говорят, «Арсенал» размышляет о целесообразности платить за марокканца 50, поэтому на таких условиях «Реал» согласится. Была новость, что Алонсо рассчитывает на Диаса, но клубный ЧМ указывает на обратное: в 5-и дебютных поединках он и 90 минут в сумме не сыграл. Хотя были в том числе проходные матчи. Но Хаби делает ставку на других. Браим – один из лучших запасных в Европе. Возможно, лучший. Почти каждый раз приносит пользу, когда выходит со скамейки запасных. Последний раз основным был в «Милане» – и там становился лучшим в составе чуть ли не в каждом матче. В предыдущем сезоне не впечатлял результативностью – но оформлял гол или результативный пас против «Атлетико», «Ман Сити» и «Аталанты».

Отыграл хотя бы матч на каждой позиции в полузащите и атаке, кроме разве что опорной зоны. Безумный универсал, который сначала бы в «Баварии» играл «десятку», а дальше – там, где был бы нужен. Можно слева. Или в центре поля. Или форварда/на правом фланге, если Кейну и Олисе потребуется отдых. Диас может либо сидеть целый год на скамейке запасных «Реала», либо играть в основном составе топ-команды и поехать на ЧМ, на котором он должен стать главным в атаке сборной Марокко, в топ-форме. Он хуже Мусиалы в дриблинге, меньше забивал и ассистировал – но и не имел шанса делать это достаточно регулярно. В Серии А с «Миланом» разрывать не будешь, на скамейке запасных в Мадриде – также. А вот в Мюнхене можно. Новая страна? Да, но футболисту 25, а он уже поиграл в 3-х топ-лигах – ему, кажется, не то чтобы трудно адаптироваться. Кстати, играл вместе с Компани в «Ман Сити», так что прямо-таки чужим в Мюнхене точно не будет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Эберечи Эзе («Кристал Пелас»)

Его брали как замену Заа, он начинал на позиции слева – но лучший свой год провел именно как «десятка». 20 действий по гол+пас в 32-х поединках на позиции под нападающим в «Кристал Пэлас» – это топ-показатель. Футболисту 27 лет, поэтому лучший для него момент покинуть Лондон – именно сейчас. «Орлы» сыграют в новом сезоне в ЛЕ, но финансовые возможности клуба не впечатляют, поэтому о развитии речи не идет, даже еще один выход в еврокубки выглядит лишь как фантазия. Если Эберечи останется, то будет играть в середняке АПЛ и дальше – и повторит судьбу Заа, который всегда был близок к топ-команде, но оставался в клубе, ушел из него только после 30-и, да и то – лишь в Турцию. Пример вот прямо под носом. И Эзе точно не дурак. На днях он какого-то миллиардера в шахматы обыграл. Во-первых, выиграть у кого-то в шахматы – уже достаточно солидно. Во-вторых, глупый человек не окажется за одним столом с миллиардером для дружеской игры в шахматы.

Надо ехать. Куда? В «Баварию». Не только потому, что ей нужна «десятка», но и потому, что ей нужен также и левый вингер. Полгода Эзе будет играть на одной позиции, позже – на другой. А еще сможет выступать в команде вместе с Олисе, с которым круто взаимодействовал в составе «Кристал Пэлас» всего год назад. Поэтому адаптироваться сумеет. «Бавария» вообще в последнее время качественно интегрирует англичан: сначала «своим» здесь стал Кейн, затем то же самое сделал Дайер. Кстати, оба также до этого играли в Лондоне. Эзе много бьет, много пасует под удары, много идет в дриблинг – он элитно умеет генерировать опасность. А еще он быстрый, что важно в современных реалиях Бундеслиги. Сможет ли он полноценно заменить Мусиалу? Пожалуй, нет, потому что действия Джамала – это еще и об эффективности. Но он на бумаге выглядит лучше любого другого на этой позиции из тех, кто уже в команде. И на позиции слева также. Футболист не играл в топ-клубах и не является молодым-перспективным – «Пелас» не попросит за него все деньги мира.