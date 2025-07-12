Не участвовал в презентации. Арсенал покупает вингера сборной Англии
Кристал Пэлас отпускает Эзе
Лидер Кристал Пэлас Эберечи Эзе не принял участие в презентации новой формы и близок к переходу в Арсенал.
Наставник Арсенала Микель Артета ждет усиления линии нападения, однако пока никого подписать не удалось – трансферы вингера Реала Родриго и форварда Спортинга Виктора Дьекереша не продвигаются.
Вингер сборной Англии Езе является одним из вариантов. Трансфер оценивается в 60 миллионов фунтов. В минувшем сезоне 27-летний игрок забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 43 матчах.
Однако до трансфера Езе Арсенал должен объявить о переходе хавбека Челси Нони Мадуэке.
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