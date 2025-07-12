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Испания
12 июля 2025, 09:00 | Обновлено 12 июля 2025, 09:56
484
1

На распутье. Мюллер, Витсель, Эриксен и другие свободные агенты лета

Эти звезды достанутся их новым клубам бесплатно

12 июля 2025, 09:00 | Обновлено 12 июля 2025, 09:56
484
1
На распутье. Мюллер, Витсель, Эриксен и другие свободные агенты лета
Коллаж Sport.ua

По окончании минувшего сезона у некоторых известных футболистов завершились трудовые соглашения с их клубами. Некоторые из этих некоторых футболистов уже нашли себе новые рабочие места (как, например, Де Брюйне, Модрич или Джеко). Или продлили соглашения на прежних местах (как, например, Роналду). А вот еще некоторые – так и остаются до сих пор в подвешенном состоянии. Без клуба. Вот о таких «бесхозных» на данный момент игроках и пойдет дальше речь.

Томас Мюллер

Возраст: 35 лет
Предыдущий клуб: «Бавария»

Getty Images/Global Images Ukraine

О том, что одна из самых главных легенд в славной истории «Баварии» покинет мюнхенский гранд, было известно еще ранней весной сего года. С тех пор ровным счетом ничего не поменялось. Томас завершил свои выступления за «Рекордмайстра», оформив напоследок еще одно чемпионство. Далее Мюллер засветился в матчах за чемпионов Германии на клубном чемпионате мира. А еще далее – сплошные знаки вопроса. Известно лишь, что в Бундеслиге Мюллер не останется. Наиболее вероятный вариант развития сюжета – МЛС. Но не исключено также, что великий немец решит завершить карьеру.

Аксель Витсель

Возраст: 36 лет
Предыдущий клуб: «Атлетико»

В свое время считался одним из самых перспективных полузащитников мира, однако растратил свой талант на всякие кацапские да китайские глубинки. Хотя дембельский аккорд у него получился неплохой: последние три сезона он был видной фигурой в структурных построениях команды Диего Симеоне. Причем, что интересно, Аксель был переквалифицирован из опорников в центральные оборонцы. Наиболее вероятный следующий этап его карьеры – возвращение в некогда родной «Стандард». Там на него рассчитывают сначала как на футболиста, а затем – как на функционера.

Кристиан Эриксен

Возраст: 33 года
Предыдущий клуб: «Манчестер Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine

И этот футболист на виду уже многие и многие годы, хотя ему лишь 33-и. Последние три сезона некогда главная звезда сборной Дании доигрывала в некогда лучшем английском клубе «МанЮнайтед». Именно доигрывала. Последний по счету сезон стал для Эриксена последним на «Олд Трафорд». Манкунианцы не стали продлевать срок трудового соглашения, да и сам футболист не горел желанием остаться. Он считает, что в АПЛ уже наигрался. Теперь пора осваивать новые горизонты. Одним из главных претендентов на Эриксена называют «Глазго Рейнджерс». Также Кристиана сватают и в ведущие датские клубы.

Томас Парти

Возраст: 32 года
Предыдущий клуб: «Арсенал»

Ганский опорник на протяжении последних пяти сезонов играл видную роль в центре поля «Арсенала». Возможно, он бы играл такую же важную роль в игре «канониров» и дальше, если бы не скандал, в который угодил этот угрюмый парень. Парти обвиняется сразу в нескольких эпизодах насилия, в том числе и сексуального характера. И за эти преступления он должен предстать перед судом. Скорее всего, именно по этой причине лондонский клуб и не продлил контракт с ганцем. Хотя в качестве альтернативной версии называют отказ Парти он нового соглашения с урезанной почти вдвое зарплатой.

Сесар Аспиликуэта

Возраст: 35 лет
Предыдущий клуб: «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine

Лучшие свои годы Сесар провел в «Челси». В «Атлетико» ему не удалось оставить заметный след. В минувшем сезоне на его счету – лишь 14 поединков. После двух лет в команде Симеоне, Аспиликуэта решил сменить обстановку. Пока что желающих заполучить этого универсала не наблюдается. Известно лишь одно: в АПЛ он не окажется. Из уважения к «Челси». А в «Челси» его вряд ли позовут, учитывая его солидный возраст. Разве что в иной ипостаси.

Виктор Линделеф

Возраст: 30 лет
Предыдущий клуб: «Манчестер Юнайтед»

Линделеф отыграл за «МанЮнайтед» целых восемь сезонов. Он был и безоговорочным игроком основного состава, и уверенно полировал лавку для запасных. Однако сказать что-то особенное в его адрес и не получается. Был – и ушел в свободное плавание. В последнем, провальном сезоне «МЮ», шведский оборонец провел за свою команду 16 матчей в чемпионате. Продлить договор ему не предлагали. Где он окажется дальше – тоже вопрос. Якобы им интересуется «Эвертон».

Лука Йович

Возраст: 27 лет
Предыдущий клуб: «Милан»

Getty Images/Global Images Ukraine

В свое время за этого подающего большие надежды форварда «Реал» выложил свыше 63 миллионов евро. Но на «Сантьяго Бернабеу» серб так и не заиграл. Провалом оказался и его минувший сезон – в «Милане»: лишь два гола в 15 матчах. «Россонери» отказались продлевать с Лукой соглашение. Где он окажется дальше – пока большой вопрос. Желающих нет. Но, учитывая его относительно молодой возраст, без работы не останется.

Марко Арнаутович

Возраст: 36 лет
Предыдущий клуб: «Интер»

«Больше не буду частью «Интера», - заявил Арнаутович после окончания нынешнего сезона. В минувшем сезоне он забил за миланскую команду семь мячей и отдал две результативные передачи. Где австрийский форвард окажется дальше, на данный момент не знает, наверное, и он сам. Хотя, по имеющейся информации, завязывать с футболом он не спешит.

Хаким Зиеш

Возраст: 32 года
Предыдущий клуб: «Аль-Духаиль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаким Зиеш (слева)

Экс-футболист «Аякса» и «Челси», лидер сборной Марокко Хаким Зиеш расторг контракт с катарским «Аль-Духаилем». Соглашение было рассчитано до лета 2027 года, но что-то пошло не так, и стороны решили разойтись в разные стороны. На счету Зиеша – лишь один гол за уже бывшую свою команду (в 13 матчах). О новом рабочем месте марокканца пока что не сообщается.

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статьи эксклюзив Томас Мюллер Аксель Витсель Кристиан Эриксен Томас Партей Сесар Аспиликуэта Виктор Линделеф Лука Йович
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Victor673256ua
Для Еріксена закрита Італія. Я ось пограти в якомусь чемпіонаті не з топ-5 йому все ще по силам
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